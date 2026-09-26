머스크의 ‘이 회사’, 5년 안에 주가 두 배?…월가 주목하는 이유 [재테크+]

스페이스X, 28조 5000억 달러 시장 겨냥

“인류 역사상 가장 큰 기회…대부분은 AI”

스타링크 가입자 1년 새 두 배 1200만명

5년 뒤 주가 2배 전망…“실제는 다를 수도”

이미지 확대 인공지능(AI) 생성 일러스트

이미지 확대 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO). 2024.04.08. 연합뉴스

이미지 확대 차세대 중형위성 4호가 실린 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’이 7일 오전 0시 12분(현지시간) 미국 캘리포니아주 반덴버그 우주군 기지에서 발사되고 있다. 2026.7.7. 스페이스X 유튜브 캡처

세줄 요약 스페이스X, 5년 내 주가 두 배 가능성 제기

스타링크 가입자 급증, AI 매출도 가파른 성장

대규모 투자와 주식 희석은 주요 변수

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일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 주가가 5년 안에 지금의 두 배를 넘을 수 있다는 분석이 나왔습니다. 위성 인터넷과 인공지능(AI) 사업이 빠르게 커지고 있어 지금 100만원을 투자하면 200만원 넘게 불어날 수 있다는 계산입니다.미국 투자 전문 매체 모틀리풀은 24일(현지시간) 스페이스X가 역사상 가장 흥미로운 상장 기업 가운데 하나라며 이같이 내다봤습니다.스페이스X는 지난 6월 상장을 앞두고 낸 투자 설명서에서 자사가 노리는 시장 규모를 28조 5000억 달러(3경 8731조원)로 제시했습니다. 회사는 이를 인류 역사상 가장 큰 기회라고 불렀습니다. 위성 인터넷 서비스인 스타링크가 뛰어든 우주 시장(3700억 달러·503조원), 초고속 인터넷 시장(8700억 달러·1182조원), 모바일 통신 시장(7400억 달러·1006조)도 작지 않지만 전체 시장의 대부분은 AI 분야가 차지합니다.AI 안에서 스페이스X는 디지털 광고 시장을 6000억 달러(815조원), 구독 서비스 시장을 7600억 달러(1033조원)로 추산했습니다. AI 인프라 시장은 2조 4000억 달러(3262조원)로 봤습니다. 가장 큰 덩어리는 22조 7000억 달러(3경 849조 3000억원)에 이르는 기업용 소프트웨어 시장입니다. 이 수치는 디지털협력기구(DCO)가 내놓은 2026년 전 세계 디지털 경제 규모 추정치에서 가져왔으며 AI 자동화, AI 에이전트, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 등을 아우릅니다.당장 성장을 이끌 동력으로는 스타링크, AI 인프라, 그리고 AI 코딩이 꼽힙니다. 스페이스X는 600억 달러(81조 5400억원)를 들여 AI 코딩 서비스 업체 커서(Cursor)를 인수했습니다.스타링크는 고객이 매달 요금을 내는 구독형 사업으로, 성장 속도가 무척 빠릅니다. 지난 분기 가입자는 1년 전보다 두 배 늘어난 1200만명을 기록했고, 통신 매출은 66% 뛰었습니다. 기업·정부 부문 매출이 108%, 일반 소비자 부문 매출이 44% 늘어나며 양쪽 모두 탄탄한 흐름을 보였습니다.가장 가파르게 크는 분야는 AI입니다. 2분기 AI 솔루션·인프라 매출은 21억 9000만 달러(2조 9762억원)로, 1분기 4억 7500만 달러(약 6455억원)와 1년 전 3억 1100만 달러(약 4226억원)를 크게 뛰어넘었습니다. 1년 전과 비교하면 약 7배입니다. 스페이스X는 컴퓨팅 설비를 빠르게 늘리는 한편 최근 한 달에 11억 달러(약 1조 4949억원) 규모의 AI 호스팅 계약을 따냈다고 밝혔습니다. 여기에 커서까지 더해지면서 빠르게 크는 AI 코딩 플랫폼도 손에 넣게 됐습니다.스페이스X의 AI 사업은 쉽게 말해 컴퓨터 연산 능력을 짧게 빌려주는 ‘단기 임대’에 가깝습니다. 연산 능력이 모자라 너도나도 찾는 상황이라 수익성도 뛰어납니다. 회사는 AI 인프라에 쏟은 돈을 1년 안에 모두 회수하고 있다고 설명했습니다. 이는 클라우드 1위 기업 아마존이 밝힌 회수 기간이 2~3년인 점을 떠올리면 훨씬 빠른 셈이라고 모틀리풀은 분석했습니다.그렇다면 지금 주식에 투자하면 5년 뒤 얼마가 될까요. 증권가 분석가들의 평균 전망에 따르면 스페이스X 매출은 2031년 8520억 달러(약 1158조원) 가까이 불어납니다. 머스크가 2030년까지 매출 1조 달러(약 1359조원)를 달성할 수 있다고 한 것보다는 낮은 수준입니다. 다만 이 전망은 분석가 4명의 예측만을 바탕으로 했고, 가장 낮은 추정치 4930억 달러(약 670조원)부터 가장 높은 1조 달러 남짓까지 편차가 크다는 점을 눈여겨봐야 합니다.모틀리풀은 머스크의 또 다른 회사 테슬라를 참고했습니다. 테슬라는 상장 후 5년쯤 지나자 주가매출비율(PSR)이 약 5배에서 자리를 잡았습니다. 주가매출비율은 회사의 몸값을 매출의 몇 배로 쳐주는지를 보여 주는 지표입니다. 같은 잣대를 스페이스X에 대면 시가총액은 최저 2조 4700억 달러(약 3356조원)에서 최고 5조 달러(약 6795조원), 평균 전망치 기준으로는 4조 2600억 달러(약 5789조원)가 됩니다.여기서 고려할 점이 하나 더 있습니다. 스페이스X는 앞으로 설비에 막대한 돈을 쏟아부어야 하므로 새 주식을 찍어 내 주식 수가 늘어날 가능성이 큽니다. 주식 수가 늘면 한 주의 가치는 그만큼 옅어집니다. 모건스탠리는 처음에 스페이스X의 주식 수가 130억주 가까이로 늘어날 것으로 가정했습니다. 이를 반영하면 주가는 190~384달러(약 26만~52만원), 평균 전망치 기준으로 328달러(약 45만원)가 나옵니다.이는 현재 주가의 두 배를 웃도는 수준입니다. 다만 모틀리풀은 “스페이스X 같은 회사는 앞날을 가늠하기 어려운 만큼 실제 결과는 전망과 크게 달라질 수 있다”고 덧붙였습니다.김성은 기자