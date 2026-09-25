반토막 난 입주 물량, 늘어나는 이주 수요… 서울 전셋값 ‘폭풍 전야’

지난달 서울 아파트 전셋값 평균 이전 최고치 경신

2025년 4만 9000가구에서 2027년 1만 1000가구

재개발 등 정비사업 이주 수요는 서울 18만 가구

입주-이주 수요 미스매칭 땐 전월세 가격 급등할 듯

이미지 확대 9일 서울 송파구 롯데타워에서 바라본 서울 아파트 단지.

서울신문 DB

이미지 확대 서울 아파트 전셋값 역대 최고, 부동산 중개업소에 붙은 ‘귀한 전세’ 서울 아파트 전셋값이 역대 최고치를 기록한 가운데 20일 서울 시내 한 부동산 중개업소에 전세 매물이 붙어 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 서울 아파트 전세 가격 누적 상승률은 9월 둘째 주 기준 7.79%로 지난해 같은 기간 상승률의 약 4.7배에 달했다. 연간 상승률 기준으로도 이미 지난해 상승률 3.77%의 2배를 넘어섰으며, 전세 물량 부족 등의 영향으로 전세난이 심했던 2015년 10.79% 이후 가장 높은 수준을 보이고 있다.

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이미지 확대 [그래픽] 8월 서울 집값 상승폭 5개월 만에 둔화 15일 한국부동산원에 따르면 8월 전국 주택종합 매매가격은 0.32% 올라 전월보다 상승폭이 0.03%포인트 낮아졌다. 서울은 아파트 매매가격이 1.05% 뛰며 전월(1.27%)보다 둔화돼 5개월 만에 상승폭이 꺾였다. 서울의 전세가격과 월세가격도 각각 0.83%, 0.82% 올랐으나 두 달째 상승폭이 둔화되는 흐름을 보였다..

뉴시스

세줄 요약 서울 전셋값 84주 연속 상승, 최고치 경신

입주 물량 반토막, 전세 매물도 감소 추세

정비사업 이주 수요 겹쳐 전세난 심화 우려

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서울 아파트 가격과 전셋값 상승세가 계속되고 있다. 이런 상황에서 앞으로 몇 년 동안 입주 물량은 줄고, 정비사업으로 인한 이주 수요는 줄어들 것으로 예상돼 한동안 아파트 값과 전셋값이 고공행진을 할 것이라는 관측이 나오고 있다.25일 한국부동산원이 발표한 서울 아파트 전셋값 평균은 6억 3662만원이다. 이는 직전 최고치였던 2022년 1월(6억3424만원)보다 238만원 높은 것이다. 서울 아파트 전셋값은 지난해 2월 첫째주부터 84주 연속 상승세를 이어가고 있다. 구로구 신도림태영타운 전용 59㎡는 지난달 6억5000만원에, 성북구 래미안길음센터피스 전용 59㎡ 역시 지난달 8억3000만원에 각각 전세 계약되며 최고가를 기록했다.전세가격 상승의 주된 원인은 공급 부족이다. 실제 서울 아파트 입주 물량은 2025년 약 4만 9000가구에서 올해 2만 4000가구로 반토막이 났다. 내년과 내후년에도 마찬가지다. 2027년 서울 입주 물량은 올해의 반도 안되는 1만 1000가구이고, 2028년에도 1만 가구로 크게 늘지 않는다.공급 감소와 함께 정부가 아파트 가격을 잡기 위해 내놓은 대책도 불을 지폈다는 평가다. 정부가 실거주 중심으로 부동산 세제를 전환하면서 전세 매물이 씨가 마르고 있는 것이다. 지난 23일 기준 서울 아파트 전세 매물은 2만 542건으로, 1년 전보다 13.1% 줄었다. 한 부동산 관계자는 “예전에는 대단지 아파트 입주를 하면 주변 전셋값이 잡히는 상황이었는데 요즘은 그렇지 않다”면서 “세금으로 강남 등 아파트 가격은 잡을 수 있지 몰라도, 전월세 가격 상승은 막기 어려울 것 같다”고 말했다.임대 공급 물량이 줄어드는 상황에서 재건축·재개발에 따른 대규모 이주 수요는 더 늘어날 것이라는 점도 불안 요인이다.서울시가 국회에 제출한 자료에 따르면 2026~2030년 서울 207개 정비사업장에서 총 17만 9310가구가 이주할 예정이다. 연도별로는 2026년 2만4844가구, 2027년 1만3446가구에서 2028년 4만5256가구, 2029년 3만9102가구, 2030년 5만6662가구로 증가한다. 특히 2028~2030년 이주 물량만 14만 1020가구로 전체의 78.7%에 달한다.지역별로는 목동 재건축이 집중된 양천구가 3만 1112가구로 가장 많다. 송파구 2만4708가구, 강남구 1만5852가구, 영등포구 1만3395가구, 용산구 1만2678가구, 서대문구 1만1048가구 등에서도 1만가구 안팎의 이주가 예정돼 있다. 단일 단지로는 강남구 은마아파트에서만 4424가구가 이주할 예정이다.한 부동산 개발업자는 “3기 신도시 입주가 2028년부터 본격화 된다면 이주 수요를 감당할 수 있겠지만, 그렇지 않고 수요·공급에 미스매치가 발생하게 되면 2~3년 뒤 전월세 시장 불안이 커질 수 있다”고 지적했다.김동현 기자