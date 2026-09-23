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추석 앞두고 북적이는 전통시장

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-09-23 23:01
입력 2026-09-23 23:01
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추석 앞두고 북적이는 전통시장
추석 앞두고 북적이는 전통시장 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 동대문구 청량리 종합시장이 명절 장보기에 나선 시민들로 북적이고 있다.
홍윤기 기자


추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 동대문구 청량리 종합시장이 명절 장보기에 나선 시민들로 북적이고 있다.

홍윤기 기자
2026-09-24 B3면
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