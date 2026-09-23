경제 추석 앞두고 북적이는 전통시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/24/20260924031002 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-09-23 23:01 입력 2026-09-23 23:01 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 앞두고 북적이는 전통시장 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 동대문구 청량리 종합시장이 명절 장보기에 나선 시민들로 북적이고 있다.홍윤기 기자 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 동대문구 청량리 종합시장이 명절 장보기에 나선 시민들로 북적이고 있다.홍윤기 기자 2026-09-24 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 청량리 종합시장이 붐비는 주된 이유는? 명절 장보기 연말 세일