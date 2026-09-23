“관세 압박 낮춰 美 진출 확대” vs “재정 리스크·외환시장 부담”

대미투자 합의, 우리 경제 득실은

세줄 요약 대미 2000억달러 투자, 관세 압박 완화 기대

가스발전·원전 사업, 국내 기업 진출 교두보

외환 유출·환율 부담, 제조업 투자 위축 우려

2026-09-24 5면

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한미 관세 협상의 후속 조치인 2000억 달러(약 270조원) 규모의 대미 투자가 한국 경제에 득이 될지 실이 될지 ‘투자 셈법’에 관심이 쏠린다. 미국의 관세 압박을 낮추고 국내 기업의 미국 시장 진출을 확대할 기회가 될 거란 기대가 나오는 동시에 국내 대규모 자본 유출로 국가 재정 리스크가 커지고 외환 시장에 악영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다.23일 관계 당국에 따르면 정부는 대미 전략적 투자 1호 사업으로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하기로 했다. 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업은 미국과 추가 협의한다.대미 투자 합의로 기대되는 첫 번째 효과는 ‘관세 리스크’ 완화다. 미국은 무역법 301조에 따라 강제노동 관세 12.5%를 부과하고 있고, 여기에 ‘과잉생산 관세’를 추가로 부과할 계획이다. 한국은 지난해 관세 협상에서 합의한 관세율 15%를 넘지 않도록 해 달라고 요구하고 있다. 이번 대미 투자 1호 합의로 미국이 한국에 과도한 관세를 적용할 명분은 약해졌다는 평가가 나온다.또 한국 전력 기자재 기업이 미국 시장에 진출할 교두보를 마련하는 계기가 될 수 있다. 가스복합화력발전소를 짓는 데 필요한 대형 가스터빈, 대형 원전에 들어가는 원자로 압력용기, 증기 발생기, 터빈발전기 등 핵심 기기를 국내 기업이 공급할 가능성이 크다. 이에 따라 두산에너빌리티 등 국내 기업의 역할이 커질 것으로 보인다.반면 부담도 만만치 않다. 연간 최대 200억 달러의 투자금이 실제 집행되면 국내에서 대규모 달러가 빠져나가는 만큼 외환 수급에 부담을 줄 수 있다. 특히 원화 약세 국면에서는 같은 달러를 마련하는 데 필요한 원화 부담도 커진다. 시장에서는 대미 투자에 따른 달러 유출이 원·달러 환율을 높이는 요인 가운데 하나가 될 수 있다는 우려도 제기돼 왔다.재원 마련 역시 핵심 변수다. 정부는 연 200억 달러 투자 재원과 관련해 외환보유고 운용 수익을 활용하는 방안을 제시한 바 있다. 하지만 투자금이 정부 재정에서 직접 지출되지 않더라도 국내 자본이 미국으로 넘어가는 건 변함이 없다. 국내에 투자될 자금이 장기간 미국의 생산시설과 인프라에 투입되면 국내 제조업의 투자 여력이 약해질 수 있다.어쨌든 대미 투자가 결정된 상황이라면 투자금을 얼마나 수익으로 되돌려받는지가 중요하다. 정부는 이를 위해 ‘상업적 합리성’이라는 기준을 세우고 프로젝트 선정에 신중을 기하고 있다.유승훈 서울과기대 미래에너지융합학과 교수는 “대규모 자금이 미국에 투자되면서 국내 투자 여력이 줄어들 수 있다는 점은 부정적 요인”이라면서도 “가스발전과 원전에서 국내 기업의 기자재 공급과 미국 시장 진출을 실질적으로 확보할 수 있다면 전체적으로는 실보다 득이 더 클 수 있다”고 평가했다.세종 박기석·강주리 기자