휴대전화 밤새 꽂아놔도 괜찮아요? 배터리 수명 갉아먹는 습관

100% 상태인데 계속 충전하면

밤새 방전분 충전…끝없는 ‘업무’

배터리 20~80%가 가장 안정적

이미지 확대 연합뉴스

완충 상태에 도달한 후에도 미세한 자연 방전 등으로 전압이 조금 떨어질 때마다 전력을 다시 보충한다.

100% 잔량을 유지하기 위해 아주 적은 양의 전류를 끊임없이 서서히 공급하고 멈추기를 반복하는 이 과정을 ‘트리클 충전’이라고 부른다.

이미지 확대 삼성전자 휴대전화의 배터리 보호 옵션. 삼성전자 홈페이지 캡처

세줄 요약 밤새 충전, 과충전 위험은 낮지만 수명 단축 우려

완충 뒤 트리클 충전 반복, 내부 스트레스 누적

20~80% 유지가 배터리 수명에 더 유리

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대부분의 스마트폰 사용자는 매일 밤 잠자리에 들기 전 스마트폰에 충전케이블을 꽂아 둔다. 하지만 전문가들은 밤새 충전기를 연결해 두는 습관이 장기적으로 배터리 수명을 단축할 수 있다고 경고한다. 요즘 스마트폰에 과충전 방지 보호 회로가 탑재돼 있어 당장 안전 문제는 없지만, 사용 기간을 줄일 수 있다는 의미다.24일 배터리 업계의 설명을 종합하면 밤새 꽂아둔 스마트폰 배터리 내부에서는 끊임없는 ‘야간 근무’가 이어지는 상태다. 사용자가 잠든 지 얼마 지나지 않아 스마트폰 배터리는 빠르게 100% 완충 상태에 도달하는데, 완충 이후 아침까지도 배터리는 쉬지 않는다.배터리 유니버시티의 2023년 연구에 따르면, 배터리를 100% 완충(셀당 4.2V 이상) 상태로 장시간 유지할 경우 내부 물리·화학적 스트레스가 극대화된다. 반면 충전 범위를 20~80% 구간으로 제한하면 100% 충전 방식 대비 충·방전 수명 주기가 2~3배 이상 늘어나는 것으로 나타났다.요즘 스마트폰에는 과충전을 막는 스마트 제어 회로가 내장되어 있어 폭발 등 과충전 위험은 줄었다. 하지만 미세한 충·방전의 무한 반복은 좋지 않다. 배터리는 내부에서 화학물질이 이동하며 전기를 저장하고 방출한다. 충전과 방전이 일어날 때마다 미세한 물리·화학적 변화가 발생하는데, 소량의 전력 보충이라도 밤새 반복되면 배터리 내부에 스트레스가 쌓인다.일반적으로 리튬이온 배터리는 잔량이 20~80% 구간에 머물 때 가장 안정적인 화학 상태를 유지한다. 최신 스마트폰은 사용자의 수면 습관과 기상 알람 시간을 스스로 학습한다. 사용자가 잠에 든 사이 배터리를 80%까지만 충전해 둔 뒤 잔량을 유지하며 화학적 스트레스를 최소화한다. 이후 기상 시간이 가까워지면 나머지 20%를 마저 충전해 사용자가 아침에 일어날 때 100% 완충 상태로 만드는 방식이다.리튬이온 배터리가 완전히 방전돼도 성능이 크게 떨어진다. 과충전만큼 과방전도 좋지 않다는 의미다. 배터리 업계 관계자는 “배터리 보호 또는 최적화된 충전 기능을 활성화하는 것만으로도 밤사이 불필요한 충전 횟수를 대폭 줄일 수 있다”고 강조했다.김지예 기자