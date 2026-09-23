추석 해외여행, 중고거래 ‘환전’ 주의하세요…배송문자 ‘스미싱’도 의심

중고 외환 거래, 범죄자금 세탁 연루

택배 배송 문자, 악성앱 설치 통로

2차 피해 막는 금융거래 안심차단

이미지 확대 금융감독원 제공

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세줄 요약 해외여행 후 남은 외화 중고거래 주의

배송·과태료 문자 스미싱 악성앱 경계

개인정보 유출 빌미 2차 피해 경고

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추석 연휴 동안 가족들과 해외여행을 다녀온 뒤 남은 외화를 온라인 중고 플랫폼에서 거래할 경우 범죄자금 세탁에 연루될 우려가 있어 주의가 필요하다. 명절 선물 배송 문자를 잘못 눌렀다가 악성 앱이 설치되는 ‘스미싱’ 피해를 볼 우려도 있다.24일 금융당국에 따르면 ▲해외여행 후 남은 외화 거래 ▲선물배송·과태료를 미끼로 접근하는 스미싱 ▲개인정보 유출에 따른 사기 등이 명절 기간 주의해야 할 금융사기 유형으로 꼽힌다.우선 온라인 중고거래 플랫폼을 이용한 외화 거래는 자신도 모르게 보이스피싱 범죄자금 세탁에 연루되는 통로가 될 수 있다. 판매자는 외화 판매대금이 들어온 것을 확인하고 외화를 건네주게 되지만, 입금된 돈은 사기범이 보이스피싱 피해자로부터 챙긴 수익이다.실제 범죄자금 세탁에 연루되면 계좌가 사기 이용 계좌로 지정돼 지급정지될 수 있다. 금융감독원은 “시세보다 높은 가격을 제시하거나 외화를 받기 전에 돈을 먼저 입금하겠다고 하거나, 거래 상대방과 입금자 명의가 다른 경우 사기를 의심하는 것이 좋다”고 설명했다.택배 배송이나 과태료를 알리는 문자로 악성앱 설치를 유도하는 사례도 보고되고 있다. 출처가 불명확한 인터넷주소는 클릭하지 않고, 정보 확인이 필요한 경우에는 공식 홈페이지나 대표 전화번호로 직접 사실관계를 확인하는 것이 안전하다. 악성앱 차단을 위해서는 휴대폰 설정을 통해 미리 설치를 차단하는 것이 필요하다. 만약 이미 설치된 경우에는 휴대폰 전원을 끄거나 비행기 모드로 전환하고 근처 이동통신사를 찾아 휴대폰 초기화 등 조치를 받아야 한다고 금융당국은 설명했다.온라인 플랫폼의 개인정보 유출에 따른 보상을 미끼로 2차 피해도 늘어나고 있다. 유출된 개인정보로 접근한 뒤 “대포통장이 개설됐다”, “명의도용 범죄에 연루됐다”며 피싱 사이트에 접속하도록 유도한다.금융감독원은 “상대방이 자신의 이름, 전화번호를 알고 있더라도 당황하지 말고, 인터넷 주소 접속, 앱 설치, 자금 이체를 요구하면 사기를 의심해야 한다”고 강조했다. 금융거래 안심차단서비스는 대출, 계좌개설 등 2차 피해를 막을 수 있다.금융당국은 의심스러운 전화를 받은 경우 일단 통화를 끊은 뒤 공식 상담전화(국번없이 1394)를 통해 문의해 달라고 요청했다.서유미 기자