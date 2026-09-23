핍스모터사이클, 영등포 타임스퀘어·신세계백화점 천안아산점 신규 매장 오픈

세줄 요약 영등포·천안아산 신규 매장 오픈

개장 직후 대기 줄·완판 성과

전시·체험형 라이딩 거점 구상

이미지 확대 핍스모터사이클 매장 오픈 웨이팅 이미지 (출처=핍스모터사이클)

이미지 확대 핍스모터사이클 영등포 타임 스퀘어 매장 이미지 (출처=핍스모터사이클)

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주식회사 워즈코퍼레이션(대표 노지윤)이 전개하는 혼다 모터사이클 라이선스 어패럴 브랜드 핍스모터사이클(PHYPS MOTORCYCLE)이 영등포 타임스퀘어와 신세계백화점 천안아산점에 새 매장을 열었다.영등포 타임스퀘어점은 오픈 당일부터 많은 고객이 몰리며 대기 줄이 이어졌다. 신세계백화점 천안아산점은 오픈과 함께 목표 매출의 200%를 넘기며 준비한 재고가 모두 소진됐다. 워즈코퍼레이션은 두 매장을 단순한 판매 채널이 아니라, 더 많은 사람이 일상에서 모터사이클의 감성과 문화를 만날 수 있는 브랜드 거점으로 운영할 계획이다.핍스모터사이클은 모터사이클을 단순한 이동수단이나 패션의 시각적 소재로 바라보기보다, 자유롭게 이동하고 새로운 길과 장소를 발견하는 하나의 라이프스타일 문화로 해석해왔다. 라이더와 모터사이클의 이야기, 바이크 컬렉터의 개러지, 국내외 라이더 문화 등 모터사이클을 둘러싼 다양한 이야기를 지속적으로 콘텐츠화해 온 것도 이러한 방향의 일환이다.이러한 브랜드의 방향은 오프라인 공간에도 이어진다. 핍스모터사이클의 매장은 제품을 판매하는 공간을 넘어 실제 모터사이클을 전시하고, 해외에서 형성되어 온 Garage Culture(개러지 문화)의 분위기와 모터사이클 라이프스타일을 간접적으로 경험할 수 있는 브랜드 체험 공간을 지향한다.앞으로는 매장 수를 늘리는 방식의 출점보다 각 지역을 대표할 거점을 선별해 오프라인 네트워크를 짜는 데 집중할 예정이다. 핵심은 ‘라이딩’과 ‘로컬’이다.브랜드는 라이딩을 모터사이클을 타고 이동하는 행위로만 한정하지 않고, 익숙한 도시를 벗어나 새로운 지역과 사람, 음식과 풍경을 발견하는 경험으로 바라본다. 이에 따라 각 매장을 그 지역을 경험하는 출발점으로 삼아, 매장 주변의 관광지와 맛집, 카페, 라이딩 코스 등 지역 고유의 장소를 소개하는 로컬 프로젝트도 함께 펼칠 계획이다.고객이 매장을 방문하는 데서 경험이 끝나는 것이 아니라, 매장을 계기로 주변 지역까지 이동하고 새로운 로컬을 발견하도록 만드는 것이 프로젝트의 핵심이다. 이는 핍스모터사이클이 26FW 시즌을 통해 전개하고 있는 ‘GO, OFF ROAD - 누가 만든 길이 아니라, 내가 만드는 길’이라는 메시지와도 맞닿아 있다.향후에는 각 지역의 매장을 서로 연결하는 스탬프 투어 프로그램도 검토하고 있다. 서로 다른 지역의 핍스모터사이클 매장을 방문하고 스탬프를 수집하는 과정을 통해 새로운 지역을 찾아갈 동기를 제공하고, 각 거점을 중심으로 지역의 라이딩 코스와 로컬 콘텐츠를 함께 경험할 수 있도록 한다는 구상이다.노지윤 주식회사 워즈코퍼레이션 대표는 “핍스모터사이클의 목표는 전국에 같은 모습의 매장을 많이 만드는 것이 아니다. 각 지역을 대표하는 곳에 하나의 거점을 만들고, 그곳에서 모터사이클을 보고 문화를 경험한 뒤 다시 그 지역을 여행하게 만드는 것이 우리가 생각하는 오프라인의 역할”이라고 말했다. 이어 “앞으로 핍스모터사이클의 매장이 하나의 목적지인 동시에 또 다른 지역으로 떠나는 출발점이 될 수 있도록, 라이딩과 로컬을 연결하는 프로젝트를 지속적으로 만들어갈 계획”이라고 밝혔다.핍스모터사이클은 영등포 타임스퀘어점과 신세계백화점 천안아산점을 새로운 거점으로 삼아, 무분별한 점포 확대보다는 모터사이클을 전시하고 경험할 수 있는 공간이라는 본질과 각 지역을 대표할 수 있는 입지를 기준으로 향후 거점 확대를 검토할 예정이다. 이를 통해 패션 제품을 판매하는 매장을 넘어 모터사이클 문화와 한국의 다양한 로컬을 연결하는 브랜드 거점으로 오프라인 공간의 역할을 확장해 나갈 계획이다.양승현 리포터