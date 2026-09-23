짧은 추석 뒤 가사 부담 줄인다… LG전자 베스트샵, ‘한가위 베스트위크’ 돌입

세줄 요약 짧은 추석 뒤 가사 부담 겨냥한 생활가전 수요 확대

LG전자 베스트샵, 한가위 베스트위크와 체험 투어 운영

쿠폰팩·전통놀이·추천 이벤트 등 혜택 다채로움

이미지 확대 (사진=LG전자 베스트샵 제공)

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올해 추석 연휴는 예년보다 짧게 지나가지만, 명절 뒤 이어지는 집안일 부담을 덜려는 생활가전 수요는 오히려 늘고 있다. 명절 음식 정리를 돕는 냉장고, 밀린 빨래를 책임지는 세탁기와 건조기, 바닥 청소를 대신하는 로봇청소기 등이 대표적이다. 직접 성능을 비교해 보고 가전을 교체하거나 새로 들이려는 발길도 이어질 전망이다.이러한 소비 흐름에 맞춰 LG전자 베스트샵이 온 가족이 함께 매장을 찾아 제품을 살펴보고 혜택까지 누릴 수 있는 ‘한가위 베스트위크’를 연다.연휴 기간 중 LG전자 베스트샵은 9월 24일과 추석 당일인 25일 이틀간 휴무를 가진 뒤 26일부터 전국 매장의 정상 영업을 시작한다. 백화점 및 대형마트 입점 점포의 경우 개별 입점처의 휴무 정책에 따라 운영 일정이 다를 수 있다. 2026년 추석 연휴는 9월 24일부터 27일까지다.방문 고객을 돕는 전문 서비스도 마련되어 있다. 올 하반기부터 운영 중인 ‘가전체험 도슨트 투어’는 전담 매니저가 동행하며 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등 주요 가전의 차별화 포인트를 안내하는 프로그램으로, 사전 상담예약 서비스와 함께 가족 단위 방문객에게 호평을 얻고 있다.실속 있는 구매를 위한 할인 프로모션도 풍성하다. 9월 한 달간 LG전자 멤버십 앱과 공식 홈페이지에서 받을 수 있는 ‘NEW 라이프 페스타 쿠폰팩’은 올레드TV, 워시타워, 워시콤보, 스타일러, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 정수기, 에어컨, 바스에어 등 16개 품목에 대해 최대 104만원의 혜택을 지원한다. 쿠폰 사용 기한은 9월 30일까지다.명절 분위기를 돋우는 참여형 행사도 열린다. 9월 21일부터 28일까지 매장에서 진행하는 ‘전통놀이 챌린지’는 모를 잡아라와 제기차기 결과에 따라 사은품을 주며, 방문객에게는 선착순으로 추석 한정 굿즈인 달토끼 키링도 증정한다. 9월 11일부터 28일까지 가전 구독 1,000만원 이상 이용 고객에게는 피로 해소를 돕는 ‘풀리오 등허리 쿠션 마사지기’를 제공하고, 9월 10일부터 30일까지는 추천 제품을 구매·구독한 고객과 추천인 모두에게 네이버페이 3만원권을 지급하는 ‘친구 추천 이벤트’도 함께 펼친다.LG전자 베스트샵 관계자는 “음식 보관과 청소, 의류 관리 등 명절 이후 늘어나는 집안일 고민을 덜 수 있도록 다양한 체험과 실질적 혜택을 결합했다”고 설명했다. 자세한 정보는 매장과 공식 홈페이지에서 조회할 수 있다.양승현 리포터