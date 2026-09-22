싸이벡스, 10월 1~5일 ‘골든위크’ 온·오프라인 프로모션

세줄 요약 10월 1~5일 골든위크 온·오프라인 진행

온라인 라이브 최대 12% 혜택과 사은품 제공

청담·백화점 매장서 추가 할인과 이벤트 운영

이미지 확대 (사진=싸이벡스 제공)

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독일 프리미엄 유아용품 브랜드 싸이벡스(CYBEX)가 10월 1일 온라인 라이브 방송을 시작으로 2일부터 5일까지 오프라인 행사를 이어가는 ‘싸이벡스 골든위크’를 진행한다.10월 1일 오전 11시 시작하는 온라인 라이브 방송에서는 전 제품 최대 12% 혜택과 함께 싸이벡스 골드 라인 한정 1만 원 추가 구매 적립 이벤트가 마련된다.주요 혜택은 하이체어 ‘레모’ 구매 고객에게 러닝타워를 증정하고, 주니어 카시트 ‘솔루션 T 플러스’와 토들러 카시트 ‘아노리스 T2’, 휴대용 유모차 ‘리베르’ 구매 고객에게는 올인원 커버를 제공하는 식이다. 이와 함께 180만 원 이상 구매 시 2만 원 페이백, 복수·교차 구매 시 추가 할인, 라이브 참여 고객 대상 이벤트도 준비됐다.10월 2일부터 5일까지는 싸이벡스 청담 플래그십 스토어와 직영 백화점 매장(현대백화점 무역센터점·판교점, 신세계백화점 대전점·대구점)에서 오프라인 프로모션이 열린다. 전 제품 특별 할인과 함께 신생아 카시트 ‘제로나 Gi’ 구매 시 추가 할인, 카시트·하이체어·유모차를 묶은 ‘출산 패키지’ 구매 시 추가 할인 및 레모 러닝타워 증정 혜택이 적용된다. 솔루션 T 플러스와 아노리스 T2, 리베르 구매 고객 사은품은 온라인 라이브 방송과 동일하게 구성된다.청담 플래그십 스토어에서는 교차 구매 시 2만 원 추가 할인과 최대 5만 원 상당의 럭키드로우 등 단독 혜택도 마련된다.이번 골든위크에서는 안전(Safety)과 디자인(Design), 기능성(Functionality)을 앞세운 싸이벡스의 S.D.F 철학을 담은 핵심 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다.대표 제품으로는 깊은 머리보호대와 안정적인 배면 각도로 아이의 머리 흔들림과 목 꺾임을 줄여주는 신생아 카시트 ‘제로나’ 시리즈, 성장 단계에 맞춘 안전 설계와 육아 편의성으로 독일 소비자 기관 테스트에서 1위를 받은 하이체어 ‘레모’, 특허받은 목 꺾임 방지 헤드레스트 기술을 적용한 주니어 카시트 ‘솔루션’ 시리즈가 소개된다. 전면 에어백 실드를 탑재한 토들러 카시트 ‘아노리스 T2’와 기내 반입이 가능한 초소형 폴딩 설계의 휴대용 유모차 ‘리베르’도 함께 선보인다.싸이벡스 관계자는 “10월 단 한 번 진행되는 ‘싸이벡스 골든위크’를 통해 고객들이 싸이벡스만의 혁신적인 기술과 다양한 제품을 특별한 혜택으로 만나보실 수 있도록 준비했다”며 “1일 온라인 라이브 방송을 시작으로 이어지는 오프라인 골든위크 프로모션을 통해 글로벌 리딩 브랜드 싸이벡스의 차별화된 제품과 가치를 직접 경험해보시길 바란다”고 밝혔다.자세한 행사 내용과 혜택은 싸이벡스 공식 카페와 인스타그램에서 확인할 수 있다.양승현 리포터