유한건강생활 화장품 브랜드 ‘뉴오리진 와이즈’, 영화 ‘여전히 찬란하게’와 협업 마케팅 전개

세줄 요약 뉴오리진 와이즈, 영화 여전히 찬란하게와 협업 마케팅

부산국제영화제 초청작과 중장년 공감대 확대 기획

VIP 시사회·예매권 증정 등 고객 참여 프로그램 운영

이미지 확대 ▲ 영화 <여전히 찬란하게> X 뉴오리진 와이즈 콜라보 포스터 이미지 (사진제공=유한건강생활)

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헬스＆라이프스타일 솔루션 기업 ㈜유한건강생활(대표 손정수)이 스킨케어 브랜드 ‘뉴오리진 wise(와이즈)’를 통해 영화 ‘여전히 찬란하게’와 마케팅 프로모션을 진행한다고 밝혔다.‘여전히 찬란하게’는 배우 김혜자가 9년 만에 스크린에 복귀한 작품으로, 제31회 부산국제영화제 ‘한국영화의 오늘-파노라마’ 부문에 공식 초청됐다. 생애 가장 빛나는 순간을 함께했던 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 주인공 순옥(김혜자 분)의 이야기를 통해 세대를 뛰어넘는 우정을 그린다.이번 협업은 유한건강생활 자사몰 고객을 대상으로 영화가 전하는 메시지를 알리고, 중장년·시니어 고객층과의 공감대를 넓히기 위해 기획됐다.‘뉴오리진 wise’는 50세 이상 고객층을 겨냥한 스킨케어 브랜드다. 유한건강생활은 나이가 들수록 빛나는 삶의 가치와 건강한 일상을 추구하는 브랜드 방향성이 영화의 따뜻한 정서와 맞닿아 있다고 설명했다.유한건강생활은 협업을 기념해 고객 참여 프로그램을 운영한다. 뉴오리진 wise VIP 고객과 파트너를 초청해 프라이빗 시사회 ‘찬란한 우리들의 시사회’를 열고, 출연진 무대인사와 웰컴 리셉션 등을 진행할 예정이다.일반 고객을 대상으로 약 300석 규모의 시사회도 마련한다. 자사몰에서는 뉴오리진 wise 제품을 10만 원 이상 구매한 고객에게 영화 예매권을 증정하며, 자사몰과 사회관계망서비스(SNS) 등 자체 채널을 통해 영화 관련 콘텐츠를 소개할 계획이다.유한건강생활 손정수 대표이사는 “ 대한민국을 대표하는 국민 배우 김혜자 선생님의 깊이 있는 연기가 빛나는 영화 <여전히 찬란하게>와 ‘뉴오리진 wise’가 만나 고객들의 일상에 따뜻한 온기와 찬란한 위로를 전할 수 있어 뜻깊다”며, “이번 협업을 통해 고객들에게는 특별한 문화적 경험과 영화가 전하는 따뜻한 위로와 감동을 함께 전할 수 있기를 바란다”고 말했다.유한건강생활은 앞으로도 중장년·시니어 세대와 공감대를 형성할 수 있는 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 이어가며 ‘뉴오리진 wise’ 브랜드의 감성적 가치를 넓혀갈 계획이라고 밝혔다.양승현 리포터