경제 비트코인 8만5천 달러선 돌파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/22/20260922500198 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-22 15:29 입력 2026-09-22 15:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 가상화폐 비트코인이 8개월여만에 8만5천 달러선을 돌파한 22일 서울 강남구 빗썸라운지 전광판에 비트코인 등 가상화폐 가격이 표시돼 있다(다중노출 촬영 후 합성). 2026.9.22 이지훈 기자 가상화폐 비트코인이 8개월여만에 8만5천 달러선을 돌파한 22일 서울 강남구 빗썸라운지 전광판에 비트코인 등 가상화폐 가격이 표시돼 있다. (다중노출 촬영 후 합성)이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 비트코인이 8만5천 달러선을 돌파한 기간은? 8개월여만 1년여만