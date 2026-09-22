비트코인 8만5천 달러선 돌파

이미지 확대 가상화폐 비트코인이 8개월여만에 8만5천 달러선을 돌파한 22일 서울 강남구 빗썸라운지 전광판에 비트코인 등 가상화폐 가격이 표시돼 있다(다중노출 촬영 후 합성). 2026.9.22 이지훈 기자

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가상화폐 비트코인이 8개월여만에 8만5천 달러선을 돌파한 22일 서울 강남구 빗썸라운지 전광판에 비트코인 등 가상화폐 가격이 표시돼 있다. (다중노출 촬영 후 합성)이지훈 기자