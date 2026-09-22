경제 달러화 강세, 다시 오르는 환율 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/22/20260922500197 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-22 15:28 입력 2026-09-22 15:28 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 달러화가 강세를 보이며 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 22일 서울 시내 한 환전소에 원·달러 등 환율이 표시돼 있다. 2026.9.22 이지훈 기자 달러화가 강세를 보이며 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 22일 서울 시내 한 환전소에 원·달러 등 환율이 표시돼 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 달러화의 강세로 원·달러 환율은 어떻게 변화하고 있는가? 상승 하락