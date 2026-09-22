달러화 강세, 다시 오르는 환율

이미지 확대 달러화가 강세를 보이며 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 22일 서울 시내 한 환전소에 원·달러 등 환율이 표시돼 있다. 2026.9.22 이지훈 기자

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달러화가 강세를 보이며 원·달러 환율이 오르고 있는 가운데 22일 서울 시내 한 환전소에 원·달러 등 환율이 표시돼 있다.이지훈 기자