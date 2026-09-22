㈜키모비스, 성장 커뮤니티에서 기획한 건강기능식품 ‘키모와’ 출시

세줄 요약 성장 커뮤니티 의견 반영한 어린이 영양식품 출시

비타민D3·K2, 아연 등 성장기 핵심 성분 구성

하루 2정 청포도맛 츄어블로 섭취 편의성 강화

이미지 확대 (사진=키모비스 제공)

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㈜키모비스가 성장기 어린이를 위한 건강기능식품 ‘키모와’를 출시했다.키모와는 회원 11만명이 활동하는 네이버 성장 커뮤니티 ‘키크는 방법의 모든 것’ 카페를 운영하며 쌓은 부모들의 의견과 고민을 기획 단계에 반영한 제품이다. ㈜키모비스는 19년간 성장기 자녀를 둔 부모들과 소통해 온 경험을 바탕으로 성장기 어린이에게 필요한 영양성분과 섭취 편의성을 고려해 제품을 설계했다.주원료는 비타민D3와 비타민K2, 아연이다. 비타민D는 뼈의 형성과 유지에, 비타민K는 뼈의 구성에 필요한 영양소다. 아연은 정상적인 면역기능과 세포분열에 필요하다. 여기에 L-아르기닌과 초유단백분말(CBP), 초유분말, 칼슘, 마그네슘 등을 부원료로 더했다.제형은 하루 2정의 츄어블 형태로, 아이가 매일 간편하게 먹을 수 있도록 했다. 맛은 청포도맛을 적용했다. 어린이 제품은 꾸준한 섭취가 중요한 만큼 성분 구성에 그치지 않고 정제 형태와 맛까지 함께 설계했다는 것이 회사 측 설명이다.㈜키모비스 관계자는 “키모와는 새로운 어린이 영양제를 내놓자는 생각에서 출발한 제품이 아니라, 19년 동안 성장 커뮤니티를 운영하며 부모님들과 나눈 이야기를 실제 제품으로 연결해 보자는 취지에서 시작됐다”며 “성분뿐 아니라 아이들이 매일 부담 없이 먹을 수 있는 제형과 맛까지 여러 요소를 고려했다”고 말했다.㈜키모비스는 키모와 출시를 시작으로 성장기 어린이의 영양과 건강을 고려한 제품을 꾸준히 선보이며 제품군을 넓혀 나갈 계획이다.양승현 리포터