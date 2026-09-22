아이그너, 현대百 판교점 팝업 진행...韓 소비자와 접점 확대

세줄 요약 현대백화점 판교점 팝업스토어 개장

한국을 아시아 확장 거점으로 설정

F/W 2026 캡슐 컬렉션 첫 공개

이미지 확대 아이그너 F/W 2026 캠페인 이미지 (아이그너 제공)

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독일 럭셔리 브랜드 아이그너(AIGNER)가 현대백화점 판교점에 팝업스토어를 연다. 국내 소비자가 오프라인에서 브랜드를 직접 경험할 수 있는 자리다.아이그너는 최근 한국을 아시아 시장 확장의 핵심 거점으로 삼고 브랜드 고유의 헤리티지와 정체성을 알리는 데 힘을 쏟고 있다. 지난해 국내 공식 온라인 스토어를 선보인 데 이어 이번 판교 팝업스토어도 그 연장선에서 마련됐다.오는 9월 28일부터 10월 15일까지 진행되는 팝업스토어에서는 아이그너의 시그니처인 프리미엄 레더 핸드백 컬렉션과, 아우터·슈즈로 구성된 F/W 2026 캡슐 컬렉션이 함께 판매된다. 크롭 점퍼를 포함한 아우터와 스니커즈, 부츠 등이 처음으로 국내에 함께 선보인다.이번 시즌 컬렉션은 브랜드 헤리티지의 뿌리인 승마(equestrian) 문화를 현대적 감각으로 재해석한 것이 특징이다. 나파 가죽과 카프스킨, 스웨이드 등의 소재에 새들 브라운과 버건디, 포트 레드 같은 브랜드 고유의 클래식 톤을 담았고, 그레이와 바이올렛을 포인트 컬러로 더했다.팝업스토어에서 단독으로 선보이는 제품들은 현대백화점 판교점 오프라인 매장과 함께 온라인 ‘더현대몰’에서도 만나볼 수 있는 만큼 오프라인 경험과 온라인 접근성을 모두 아우른다는 것이 업체 측 설명이다.한편 아이그너는 1965년 헝가리 출신 디자이너 에티엔 아이그너(Etienne Aigner)가 독일 뮌헨에서 설립한 브랜드로, 현재 전 세계 15개국 100개 매장에서 전개되고 있다.양승현 리포터