씰리침대, 추석 연휴 맞아 전국 직영 아울렛에서 ‘클리어런스 세일’ 진행

전국 16개 직영 아울렛 매장에서 오는 27일까지 진행

매트리스 ‘오아시스’·프레임 ‘바타르’ 세트 한정수량 특가 제공

아울렛 베스트셀러 ‘다이너스티 II’도 기간 내 특별 할인가로 선봬

이미지 확대 사진=씰리침대 제공

세줄 요약 전국 16개 직영 아울렛 클리어런스 세일 진행

오아시스·바타르 세트와 다이너스티 II 특가

추석 맞이 침실 교체 수요 겨냥한 프로모션

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 추석 연휴를 앞두고 오는 27일까지 전국 16개 직영 아울렛 매장에서 ‘클리어런스 세일’ 프로모션을 진행한다고 22일 밝혔다.이번 행사는 한가위를 맞아 안방 분위기를 교체하려는 소비자분들이 매트리스 및 프레임을 합리적인 가격대로 구매하실 수 있게 준비됐다. 이벤트 기간 중 매트리스 ‘오아시스’와 프레임 ‘바타르’ 세트 상품을 한정 수량 파격가로 공개하며, 아울렛 인기 품목인 매트리스 ‘다이너스티 II’ 제품 역시 특별 할인가로 선보일 계획이다.매트리스 ‘오아시스’는 6회전 구조의 ‘포스처텍’ 코일을 적용해 체중을 고르게 분산하고 신체를 안정적으로 지지하도록 설계된 제품이다. 또한 씰리침대 특허 엣지 서포트 기술 ‘엣지가드’를 적용해 매트리스 가장자리까지 균형 잡힌 지지력을 제공하며, 이를 통해 실질적인 사용 공간을 넓히고 오랜 기간 변형 없이 사용할 수 있도록 했다. 슈퍼싱글 단일 사이즈로 출시돼 다양한 침실 공간에 효율적으로 배치할 수 있는 것도 특징이다.프레임 ‘바타르’는 부드러운 곡선 형태의 헤드보드와 공간을 넓어 보이게 하는 평상형 플로우 보드를 조합한 제품이다. 심플하고 편안한 느낌의 디자인을 적용해 다양한 침실 인테리어와 자연스럽게 어우러질 수 있도록 했다.씰리침대 아울렛 매장 베스트셀러 매트리스 ‘다이너스티 II’는 씰리침대 독자 스프링 시스템 ‘포스처피딕’을 기반으로, 좌우 흔들림을 최소화하는 ‘얼라인서포트’ 코일과 씰리침대 특허 엣지 서포트 기술 ‘유니케이스’가 적용돼 안정적인 지지력을 경험할 수 있다.이번 클리어런스 세일 행사는 전국에 위치한 16곳의 씰리침대 직영 아울렛에서 진행되며, 지점 상황에 따라 마련된 프로모션 구성과 할인율, 매장 휴무일 등 상세 사항은 서로 다를 수 있다.김정민 씰리코리아 상무는 “이번 클리어런스 세일은 추석 연휴를 앞두고 침실 환경을 새롭게 꾸며보고자 하는 고객들을 위해 기획했다”며 “매트리스와 프레임 세트 한정 특가를 비롯해 아울렛 베스트셀러 제품의 특별 할인까지 마련한 만큼, 평소 씰리침대 제품 구매를 고려했던 고객들에게 좋은 기회가 될 것으로 기대한다”고 전했다.씰리침대는 145년 전통의 글로벌 매트리스 브랜드로서 프리미엄을 넘어서는 최상의 숙면 솔루션을 제공한다. 1950년부터 정형외과 의사들과 협업을 시작한 씰리침대는 차별화된 기술력으로 최상의 수면 환경을 제공해 매트리스 본고장 미국에서 매출 1위를 이어오고 있으며, 세계 각국의 특급 호텔에 제품을 공급하며 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 입지를 공고히 하고 있다.류정임 리포터