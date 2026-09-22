비밸런스 ‘궁물팩’, 현대백화점 판교점 코오드 오픈 3일간 마스크팩 매출 1위

세줄 요약 현대백화점 판교점 코오드서 마스크팩 매출 1위 기록

극세사 시트·세럼·크림 묶은 3STEP 루틴 차별화

백화점 입점 계기로 오프라인 접점 확대 계획

이미지 확대 사진 제공 : 비밸런스

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국내 뷰티 브랜드 비밸런스(BE‘BALANCE)는 대표 제품 ’극세사 마스크팩‘이 현대백화점 판교점의 더마 뷰티 전문 편집숍 코오드(Khōde) 오픈 후 3일간 마스크팩 부문 매출 1위를 기록했다고 22일 밝혔다.이번 순위는 9월 18일부터 20일까지 현대백화점 판교점 코오드의 POS 판매 데이터를 기준으로 집계됐다. 같은 기간 코오드에서 판매된 마스크팩 브랜드 가운데 매출액 1위다.코오드는 현대백화점이 지난 18일 판교점 지하 1층에 선보인 더마 뷰티 전문 편집숍으로, ‘더마와 감성의 균형을 통해 피부의 코드를 찾는 고감도 뷰티 플랫폼’을 지향한다.이번에 입점한 ‘극세사 마스크팩’은 세럼과 100% 극세사 원단의 시트 마스크, 크림을 하나의 패키지에 담은 3STEP 스킨케어 제품이다. 1단계 세럼으로 피부를 정돈하고, 2단계 극세사 시트 마스크로 수분을 더한 뒤, 3단계 크림으로 보습 케어를 마무리하는 구성이다. 한 번의 사용으로 단계별 스킨케어를 경험할 수 있다는 점이 특징이다.얇고 부드러운 극세사 시트와 넉넉한 에센스 덕분에 소비자들 사이에서는 일명 ‘궁물팩’으로 불려 왔다. 국내뿐 아니라 일본, 중국, 베트남 등 해외 시장에서도 판매되고 있다.비밸런스는 이번 코오드 입점을 계기로 기존 온·오프라인 판매 채널을 백화점까지 넓히고, 소비자가 제품의 제형과 사용감을 직접 경험할 수 있는 접점을 확대해 나갈 계획이다.정만성 비밸런스 대표는 “오랜 기간 국내외 시장에서 선보여온 대표 제품이 코오드 입점 초기 마스크팩 부문 매출 1위를 기록했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 비밸런스만의 차별화된 제품과 사용 경험을 더 많은 소비자에게 알릴 수 있도록 온·오프라인 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.비밸런스 극세사 마스크팩은 현대백화점 판교점 지하 1층 코오드 매장에서 만나볼 수 있다.양승현 리포터