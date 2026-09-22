이형일 “물가안정, 민생경제 기본이자 양극화 완화 출발점”

李, 취임식 생략하고 영상 통해 인사

“모든 국민이 성장 체감할 수 있도록 챙길 것”

이미지 확대 이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관이 22일 취임 영상을 통해 인사말을 하고 있다.

재정경제부 제공

세줄 요약 물가 안정, 민생경제 기본이자 양극화 완화 출발점

성장 성과의 국민 체감, 잠재성장률 제고와 병행

직원들에 초심 유지와 정책 연속성 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이형일 신임 부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 “물가 안정은 민생 경제의 기본이자 양극화 완화의 출발점”이라며 “모든 국민이 성장의 성과를 체감하실 수 있도록 더 꼼꼼하게 챙기겠다”고 밝혔다.이 부총리는 이날 공개한 취임 영상을 통해 “오늘부터 차관실에서 부총리실로 문턱 하나를 넘었을 뿐 대한민국이 마주한 경제 상황도, 우리가 풀어야 할 과제도, 국민에 대한 책임도 어제와 다르지 않다”며 이같이 밝혔다.이 부총리는 “경제 성장은 숫자만으로 체감되지 않는다”며 “잠재성장률을 끌어올리는 일과 성장의 온기가 국민의 삶에 고르게 퍼지도록 하는 일, 그 어느 하나도 소홀히 하지 않겠다”고 약속했다.아울러 이 부총리는 재경부 직원들을 향해 “각자 자리에서 공직자로서 초심과 한결같은 자세를 지키면서 국민에게 필요한 답을 찾는 데 최선을 다해달라”고 당부했다.이어 “지금까지 저와 함께 치열하게 고민해왔던 정책들은 그 연장선에서 꾸준하게 추진해달라”며 “여러분 책상에 놓인 그 무거운 짐은 제가 가장 앞장서 조율하고 판단하며 함께 짊어지겠다”고 했다.이 부총리는 “열심히 일한 만큼 제대로 인정받고 공직의 보람과 자긍심을 느낄 수 있는 재경부를 만들어가겠다”고 강조했다.재경부 1차관에서 승진 발탁된 이 부총리는 이날 이재명 대통령이 임명안을 재가함으로써 취임했다. 이 부총리는 취임식을 생략하고 취임 영상으로 인사를 갈음하며 업무를 시작했다.세종 박기석 기자