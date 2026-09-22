경제 버려진 병뚜껑이 귀여운 키링으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/22/20260922032006 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-22 00:40 입력 2026-09-22 00:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 버려진 병뚜껑이 귀여운 키링으로 서울 종로구 광화문광장에서 21일 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 플라스틱 병뚜껑으로 키링 만들기 체험을 하고 있다. 이번 행사는 ‘함께 누리는 지구’를 주제로 진행된다.도준석 전문기자 서울 종로구 광화문광장에서 21일 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 플라스틱 병뚜껑으로 키링 만들기 체험을 하고 있다. 이번 행사는 ‘함께 누리는 지구’를 주제로 진행된다.도준석 전문기자 2026-09-22 B4면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지