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버려진 병뚜껑이 귀여운 키링으로

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-09-22 00:40
입력 2026-09-22 00:40
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버려진 병뚜껑이 귀여운 키링으로
버려진 병뚜껑이 귀여운 키링으로 서울 종로구 광화문광장에서 21일 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 플라스틱 병뚜껑으로 키링 만들기 체험을 하고 있다. 이번 행사는 ‘함께 누리는 지구’를 주제로 진행된다.
도준석 전문기자


서울 종로구 광화문광장에서 21일 열린 ‘제4회 지구하다 페스티벌’을 찾은 사람들이 플라스틱 병뚜껑으로 키링 만들기 체험을 하고 있다. 이번 행사는 ‘함께 누리는 지구’를 주제로 진행된다.

도준석 전문기자
2026-09-22 B4면
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