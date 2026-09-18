에이치피오 덴프스, ‘코엔자임Q10 더블케어’ 런칭 방송 성료

세줄 요약 덴프스, 코엔자임Q10 더블케어 첫 방송 전량 판매

코엔자임Q10·바나바잎 추출물 복합 기능성 강조

고순도 원료·소형 캡슐로 섭취 편의성 강화

이미지 확대 (사진=에이치피오 제공)

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에이치피오(H.PIO)의 건강기능식품 브랜드 덴프스(Denps)가 신제품 ‘코엔자임Q10 더블케어’의 롯데홈쇼핑 첫 방송에서 준비 물량이 모두 판매됐다고 밝혔다.덴프스는 9월 2일 오후 8시 40분 롯데홈쇼핑을 통해 코엔자임Q10 더블케어를 최초 공개했다. 이날 방송에서는 코엔자임Q10 더블케어 8박스에 4박스를 추가한 총 12박스의 홈쇼핑 전용 다구성 혜택을 마련했으며, 방송 중 준비된 물량이 모두 판매됐다.코엔자임Q10 더블케어는 코엔자임Q10과 바나바잎 추출물을 주원료로 배합한 건강기능식품이다. 코엔자임Q10은 항산화와 높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있는 기능성을, 바나바잎 추출물은 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정받은 원료다.제품에는 1일 섭취량 기준 코엔자임Q10 100mg과 바나바잎 추출물의 지표성분인 코로솔산 1.3mg을 함유했다. 덴프스는 순도 99.8%의 코엔자임Q10 원료를 사용했으며, 바나바잎 추출물에도 자사 기존 상품과 비교해 순도가 높은 원료를 적용했다고 설명했다.섭취 안전성과 편의성을 높이기 위한 정제 기술도 도입됐다. 복합 기능성 원료를 고농축 압축해 목 넘김 부담을 줄인 소형 캡슐 형태로 제조함으로써, 바쁜 일상 속에서 혈압과 혈당, 항산화 건강을 동시에 챙기려는 중장년 및 직장인 섭취 편의를 개선했다는 설명이다.덴프스 관계자는 “코엔자임Q10 더블케어의 첫선이었던 롯데홈쇼핑 론칭 방송에서 전량 매진을 달성하며 소비자들의 높은 수요를 입증했다”며 “앞으로도 현대인의 생활 습관과 건강 고민을 면밀히 분석해 신뢰도 높은 건강기능식품 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 전했다.양승현 리포터