정서주 공식 팬카페 ‘동분서주’, 추석 맞아 대한사회복지회에 500만 원 기부

세줄 요약 추석 맞아 자립준비청년 지원 500만원 기부

팬카페 동분서주, 누적 후원금 2000만원

기부·봉사·재능기부로 나눔 활동 확장

이미지 확대 팬클럽 ‘동분서주’가 응원하는 가수 정서주

이미지 확대 9월 18일 경기도자립지원전담기관에서 열린 가수 정서주 공식 팬클럽 ‘동분서주’ 후원금 전달식. 대한사회복지회 이봉원 회장(오른쪽), 경기도자립지원전담기관 최서현 관장(가운데)

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사회복지법인 대한사회복지회(회장 이봉원)는 가수 정서주 공식 팬카페 ‘동분서주’가 추석을 맞아 9월 18일 경기도자립지원전담기관을 찾아 자립준비청년을 위해 500만원을 기부했다고 밝혔다.전달식에는 ‘동분서주’ 회장과 회원 6명을 비롯해 대한사회복지회 이봉원 회장, 경기도자립지원전담기관 최서현 관장 등이 참석했다. 후원금은 홀로서기를 시작한 자립준비청년들이 건강하고 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 지원하는 데 쓰인다.‘동분서주’는 지난해 연말 대한사회복지회 고액 후원자 모임 ‘아너스클럽’ 39호 회원이 된 이후에도 꾸준히 나눔을 이어오고 있다. 올해 3월에는 ‘미스트롯3’ 우승 2주년을 기념해 어르신을 위한 500만원을 기부하고 봉사활동에 나섰다. 이번 기부까지 더한 누적 후원금은 2천만원에 이른다.팬카페 이름 ‘동분서주’에는 정서주를 위해 동쪽으로 서쪽으로 분주히 뛰는 팬들이라는 뜻이 담겼다. 회원들은 정서주의 음악과 가치관에 공감해 나눔으로 활동 영역을 넓혀왔으며, 전국 각지에서 기부와 재능기부, 이재민 지원 등을 이어가고 있다.정서주 공식 팬카페 ‘동분서주’ 관계자는 “추석을 맞아 자립준비청년들에게 따뜻한 응원과 힘을 전하고 싶어 이번 나눔을 마련했다”며 “정서주를 응원하는 마음이 다양한 이웃을 위한 나눔으로 이어질 수 있도록, 한 번의 기부에 그치지 않고 필요한 곳에 꾸준히 마음을 보태는 팬카페가 되고 싶다”고 전했다.경기도자립지원전담기관 최서현 관장은 “명절은 자립준비청년들에게 더욱 외롭게 느껴질 수 있는 시기인 만큼 이번 후원이 큰 위로와 힘이 될 것”이라며 “청년들이 든든한 응원 속에서 건강하게 자립해 나갈 수 있도록 소중히 지원하겠다”고 밝혔다.한편, 가수 정서주는 ‘미스트롯3’ 진(眞) 출신으로, 맑고 단단한 음색과 섬세한 감정 표현을 바탕으로 자신만의 음악 색깔을 보여주고 있다. 지난 5월부터는 BTN라디오 ‘정서주의 보랏빛 편지’의 DJ를 맡아 매주 금요일 저녁 7시 청취자들과 만나고 있으며, 특유의 또렷한 목소리와 진심 어린 공감으로 사연과 음악을 전하며 따뜻한 소통을 이어가고 있다. 정서주는 앞으로도 싱어송라이터로서의 꿈을 향해 다양한 활동을 이어갈 전망이다.대한사회복지회는 ‘소외된 이웃을 위한 사랑의 실천으로 행복한 세상을 만든다’는 법인 미션 아래 전국적으로 나눔과 복지 실천을 이어가고 있으며, 2022년부터 2025년까지 한국가이드스타 스타공익법인 평가에서 4년 연속 최고점수를 받아 투명하고 효율적인 경영 역량을 인정받고 있다.양승현 리포터