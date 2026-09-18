보테가 베네타, 브랜드 글로벌 앰버서더에 배우 송혜교 위촉

세줄 요약 보테가 베네타, 송혜교 글로벌 앰버서더 위촉

장인정신·창의성 가치와 배우 존재감의 결합

동시대 예술 교류 확장 의미 담은 선정

이미지 확대 보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)

이미지 확대 보테가 베네타 글로벌 앰버서더 송혜교 (사진제공=보테가 베네타)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이탈리안 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 배우 송혜교를 브랜드의 글로벌 앰버서더로 선정했다.송혜교는 꾸준한 작품 활동과 깊이 있는 연기로 국내외에서 사랑받아 온 배우다. 패션과 예술, 문화 전반을 아우르는 존재감은 수공예와 창의성을 중시해 온 보테가 베네타의 가치와 맞닿아 있다.이번 선정은 동시대 예술과의 교류를 넓혀 온 하우스의 여정에 새로운 장을 더한다. 다양한 지역과 문화적 배경을 아우르는 브랜드 고유의 정신을 조명한다는 의미도 담겼다.송혜교는 “보테가 베네타와 함께하게 되어 기쁘다”며 “장인정신과 창의성으로 문화와 예술을 아우르는 브랜드의 행보가 늘 인상적이었다. 앞으로 만들어갈 새로운 여정이 기대된다”고 소감을 전했다.크리에이티브 디렉터 루이스 트로터는 “송혜교 배우를 글로벌 앰버서더로 맞이하게 되어 매우 기쁘다”며 “폭넓은 예술 세계와 장인정신을 향한 깊은 헌신은 보테가 베네타가 지향해 온 정신과 자연스럽게 이어진다. 함께 이어갈 창의적인 여정을 기대한다”고 전했다.양승현 리포터