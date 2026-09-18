오케스트로 클라우드-KT, AI 사업 확대 위한 MOU 체결

AX·AIDC·Managed AI GPU·AI 플랫폼 등 5개 분야 협력

AI 서비스부터 데이터센터·GPU 인프라까지 사업 영역 확대

공공·금융·기업 시장 공동 공략… 신규 AI 사업·비즈니스 모델 발굴

이미지 확대 (왼쪽 세 번째부터) 성제현 KT 강북법인고객본부장, 박소아 오케스트로 클라우드 대표, 박수환 오케스트로 클라우드 대표

세줄 요약 오케스트로 클라우드-KT, AI 사업 확대 MOU 체결

AX·AIDC·GPU·플랫폼 등 5개 분야 협력

공공·금융·기업 대상 AI 전환 사업 확장

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클라우드 서비스 전문 기업 오케스트로 클라우드는 KT와 AI 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 AI 전환(AX) 서비스부터 AI 데이터센터·GPU 인프라 구축·운영까지 AI 사업 전반에서 협력한다.이번 협력은 AI 서비스 영역을 넘어 GPU 및 데이터센터 인프라 수요가 가파르게 증가하는 시장 상황에 맞춰, 두 회사가 지닌 기술력과 사업 노하우를 모아 신규 기회를 모색하고자 추진됐다. 이에 따라 양사는 클라우드, 네트워크, 데이터센터 등 고유의 인프라 자산과 AI 플랫폼 경쟁력을 융합해 공공·금융·기업 부문에서 사업 영역을 전방위로 넓혀갈 예정이다.양사는 협약에 따라 ▲AX ▲AI 데이터센터(AIDC) ▲Managed AI GPU ▲AI 플랫폼·클라우드 ▲공동 영업 및 사업 개발 등 5개 분야에서 협력한다. 먼저 AX 분야에서는 생성형 AI, AI 에이전트, 검색증강생성(RAG), 업무혁신 플랫폼 등을 활용한 사업을 추진한다. 산업별 특성을 반영한 AI 서비스와 업무혁신 모델도 공동 개발한다.AIDC 분야에서는 데이터센터 구축·운영과 함께 GPU·NPU 클러스터, AI 팩토리, 소버린 AI 인프라 관련 사업을 공동 개발한다. 엣지 데이터센터(Edge DC)와 AI 전용 인프라의 기획·사업화도 추진한다. 특히 도심형 엣지 데이터센터와 kt cloud의 통합형 AI 인프라 서비스를 연계해 소버린 AI 기반 프라이빗 클라우드 환경을 구축하고, 금융권 등 보안 요구가 높은 고객을 대상으로 관련 서비스를 확대할 계획이다.Managed AI GPU 분야에서는 서비스형 GPU(GPUaaS)를 포함한 Managed AI GPU 서비스와 GPU 자원의 운영·관제·최적화 사업을 함께 추진한다. AI 모델 학습·추론에 필요한 GPU 인프라를 통합 서비스로 제공하고, 기업 고객의 AI 인프라 구축·운영까지 연계한다.AI 플랫폼 및 클라우드 부문에서는 KT가 보유한 인프라 역량과 오케스트로 클라우드의 AI 플랫폼·운영 노하우를 결합한다. 이를 기반으로 MLOps 및 AI 추론 플랫폼 분야의 공동 사업화를 도모하는 한편, 프라이빗 AI 클라우드와 소버린 AI 환경 조성을 위해서도 긴밀히 공조할 계획이다.더불어 양사는 핵심 고객군을 겨냥한 공동 마케팅과 제안 활동을 전개하고, 공공·금융·기업 영역 전반에서 신규 AI 비즈니스 모델을 지속 발굴함으로써 중장기적 AI 사업 성장 기반을 견고히 다질 방침이다.박소아 오케스트로 클라우드 대표는 “이번 협약은 AI 서비스부터 데이터센터·GPU 인프라까지 양사의 역량을 연결해 AI 사업 전반에서 협력할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “KT와 함께 공공·금융·기업 고객의 AI 전환을 지원하는 실질적인 사업 성과를 창출하고, 이를 바탕으로 AI 사업 영역을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.류정임 리포터