형지에스콰이아, 창립 65주년 기념 특가전, 경품 이벤트 진행

세줄 요약 창립 65주년 기념 고객 감사 프로모션 진행

인기 제화 최대 80% 할인 특가 라인 운영

오프라인·온라인 혜택과 경품 시상 마련

이미지 확대 사진제공=형지에스콰이아

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패션그룹형지의 계열사 형지에스콰이아가 창립 65주년을 맞아 오는 30일까지 고객 감사의 의미를 담은 특별 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.이번 행사는 1961년 창립 이후 65년간 장인정신과 기술력을 바탕으로 대한민국 제화 산업을 이끌어온 형지에스콰이아가 고객들에게 감사의 마음을 전하고, 브랜드의 제화 헤리티지와 가치를 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 마련됐다. 행사 기간 온·오프라인에서 다양한 할인 혜택과 고객 참여형 이벤트를 선보인다.먼저 인기 제화 상품을 최대 80% 할인된 가격에 만날 수 있는 ‘65,000원 특가 라인’을 운영한다. 에스콰이아의 스테디셀러 제품을 합리적인 가격에 선보이는 만큼, 가을·겨울 제화를 찾는 고객들의 관심이 모일 것으로 보인다.금액별 할인 혜택도 준비했다. 오프라인 매장에서는 10만원 이상 구매 시 5천원, 20만원 이상 구매 시 1만원, 30만원 이상 구매 시 2만원 할인권을 제공한다. 온라인 신규 회원에게는 10% 할인 쿠폰과 함께 구매 금액에 따른 추가 혜택을 지원한다.이와 함께 매장별 신규 회원 가입 우수 매장을 선정해 별도의 시상도 진행한다. 신규 회원 가입 실적에 따라 1등 매장에는 50만원, 2등 매장에는 30만원, 3등 매장에는 20만원 상당의 상품권을 제공해 고객 접점 확대와 매장 활성화를 동시에 도모한다.형지에스콰이아 관계자는 “1961년 첫 발걸음을 내디딘 이후 65년이라는 긴 시간 동안 에스콰이아를 사랑해 주신 고객 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 창립 65주년 프로모션을 통해 고객들이 에스콰이아의 제화 헤리티지를 보다 합리적인 혜택으로 경험할 수 있기를 기대한다”고 말했다. 이어 “앞으로도 65년의 기술력과 장인정신을 바탕으로 고객의 일상에 함께하는 브랜드로서 다양한 상품과 서비스를 선보이겠다”고 전했다.한편, 형지에스콰이아는 패션그룹형지의 계열사로서 송도 패션그룹형지 본사 사옥에 위치해 있다.양승현 리포터