칠갑농산, 쌀쌀한 가을 입맛 깨울 ‘들깨수제비·칼국수’ 기획전… 클레이 애니메이션도 예고

세줄 요약 가을 입맛 겨냥한 들깨수제비·칼국수 기획전

공식몰·브랜드스토어 2+2 특별 할인 구성

클레이 애니메이션 ‘SJB 용사’ 공개 예고

이미지 확대 (사진=칠갑농산 제공)

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추분과 추석이 다가오며 따뜻한 국물을 찾는 소비자가 늘고 있다. 칠갑농산(대표 이영주)이 가을 입맛을 겨냥한 프로모션과 신규 콘텐츠를 함께 선보인다.칠갑농산은 공식 온라인몰과 네이버 브랜드스토어에서 ‘들깨수제비’와 ‘들깨칼국수’를 할인가에 제공하는 2+2 특별 기획전을 연다고 밝혔다. 총 8인분 구성을 최대 할인가에 만나볼 수 있다.가족의 입맛이나 상황에 맞춰 옵션을 자유롭게 교차 선택할 수 있는 점이 눈에 띈다. 꾸덕한 들깨수제비와 호로록 넘어가는 들깨칼국수 중에서 고를 수 있고, 집에서 끓여 먹는 파우치 형태와 물만 부으면 되는 컵 용기도 원하는 대로 조합할 수 있다.들깨 시리즈는 손으로 뜯은 듯한 특허받은 수제비와 찰기 가득한 생칼국수면을 사용했다. 여기에 아낌없이 넣은 부드러운 들깻가루가 면발 사이사이 스며들어 깊고 진한 국물 맛을 낸다.칠갑농산은 소비자에게 색다른 재미를 전하기 위해 클레이 애니메이션도 준비 중이다. ‘잃어버린 입맛을 구할, SJB(수제비) 용사’라는 콘셉트의 이 영상은 곧 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 공개된다.칠갑농산 관계자는 “부쩍 쌀쌀해진 날씨에 하루의 피로를 녹여줄 따뜻하고 진한 들깨 국물을 합리적인 가격에 준비했다”며, “곧 공개될 SJB 용사 애니메이션 등 앞으로도 다채로운 콘텐츠로 시민들과 유쾌하게 소통하는 칠갑농산이 되겠다”고 전했다.한편, 이번 들깨 시리즈 2+2 특별 기획전은 칠갑농산 공식 네이버 브랜드스토어에서 만나볼 수 있다.양승현 리포터