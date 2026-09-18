뮤엠영어, ‘놀러가자!’ 인증샷 이벤트 성료… 전국 회원 참여 이어져

세줄 요약 여름방학 맞이 회원 참여형 SNS 이벤트 성료

여행지 인증사진으로 브랜드 경험과 확산 유도

전국 가맹점·회원 참여로 소통 효과 강화

이미지 확대 (사진=뮤엠영어 제공)

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영어교육 브랜드 뮤엠영어가 여름방학을 맞아 진행한 회원 참여형 SNS 이벤트 ‘2026 뮤엠영어랑 놀러가자!’를 전국 회원들의 호응 속에 성황리에 마무리했다.이번 이벤트는 여름방학과 가족여행이라는 친숙한 소재를 활용했다. 학생들이 여행지에서 뮤엠영어 굿즈와 함께 인증사진을 찍고 자신의 SNS에 공유하는 방식이다. 단순한 경품 행사에 그치지 않고, 학생과 가족이 여름방학의 추억을 만들면서 자연스럽게 브랜드를 경험하도록 기획한 점이 특징이다.전국 가맹점의 학생들은 각자의 여행지에서 저마다의 인증사진을 남겼다. 직접 촬영한 사진을 인스타그램과 블로그 등 개인 SNS에 올리면서, 회원 스스로 브랜드 콘텐츠를 만들어 퍼뜨리는 참여형 캠페인으로 이어졌다.특히 굿즈를 활용한 인증사진은 여행지라는 일상적인 공간에서 브랜드를 자연스럽게 알리는 역할을 했다. 참여 회원이 필수 해시태그와 함께 게시물을 공개하면서 개인 SNS를 통한 확산 효과도 나타났다.전국 가맹점이 본사와 함께 참여했다는 점도 눈에 띈다. 학생과 학부모는 이벤트를 매개로 가맹점과 자연스럽게 소통할 수 있었고, 가맹점은 별도의 행사를 준비하는 부담 없이 회원 참여를 이끌어냈다.뮤엠영어는 이번 행사를 통해 학습 공간에 머무는 교육 브랜드를 넘어, 학생들의 여행과 일상, 가족과의 추억 속에 함께하는 친근한 브랜드 이미지를 다졌다는 평가를 받는다. 학생들에게도 공부를 떠나 자신이 다니는 브랜드와 즐거운 경험을 만드는 계기가 됐다.이벤트 참여자 가운데 총 227명에게는 경품이 제공되며, 당첨자는 오늘 9월 18일 발표될 예정이다.뮤엠교육 관계자는 “이번 이벤트는 학생들이 가족과 함께한 여름방학의 순간을 뮤엠영어와 함께 기록하고 공유했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 학습뿐 아니라 학생들의 일상과 즐거운 경험까지 함께할 수 있는 다양한 회원 참여 프로그램을 마련해 나가겠다”고 말했다.양승현 리포터