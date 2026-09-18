“AI로 일하는 방식 교육” 코리아교육그룹-카페24, 커머스·AI 실무인재 양성 전략적 제휴

세줄 요약 AI 실무형 교육 MOU 체결

SBS아카데미AIX 16개 지점 적용

프로젝트·배포까지 실습 확대

이미지 확대 (사진=코리아교육그룹 제공)

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코리아교육그룹(대표 김영우)이 지난 16일 글로벌 전자상거래 플랫폼 카페24(대표 이재석)와 AI 교육 인프라 확대 및 실무형 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협력의 핵심은 AI 사용법을 가르치는 데서 한발 더 나아가는 것이다. 교육생이 AI로 실제 업무를 수행하고, 그 결과물을 서비스로 구현·배포하는 경험까지 쌓도록 하는 것이 목표다.양사는 ▲카페24 AI 에이전트 기반 프로젝트 교육 ▲AI Space를 활용한 서비스 구현·배포 ▲AI 교육 콘텐츠 및 커리큘럼 개발 ▲AI 취업·창업 연계 ▲K-뉴딜 아카데미 ▲K-디지털 트레이닝(KDT) 등 정부지원사업 협력을 추진한다.코리아교육그룹은 우선 계열사 SBS아카데미AIX학원 전국 16개 지점에서 운영 중인 ‘AI 에이전트’와 ‘바이브코딩’ 과정에 카페24의 AI 에이전트와 AI Space를 적용한다.교육생들은 오픈클로(OpenClaw), 헤르메스(Hermes) 같은 AI 에이전트와 챗GPT, 클로드 등 생성형 AI를 활용해 프로젝트를 수행한다. 이렇게 제작한 웹사이트와 애플리케이션은 AI Space를 거쳐 실제 웹 서비스로 구현·배포된다.AI Space는 서버 생성, 실행 환경 설정, 도메인 연결, 보안인증서 적용 등 서비스 배포에 필요한 기술 절차를 자동화해 AI로 만든 결과물을 실제 서비스로 운영할 수 있도록 지원한다. 카페24는 교육용 계정과 실습 환경, 활용 가이드와 함께 현업 실무자의 특강과 멘토링을 지원할 예정이다.SBS아카데미AIX학원 엄정호 대표는 AI 시대에는 교육과 취업의 평가 기준부터 달라져야 한다고 강조했다. 그는 “기업은 AI를 다룰 줄 아는 사람보다 AI로 일을 끝낼 수 있는 사람을 필요로 한다”며 “취업에서도 ‘무엇을 배웠는가’보다 ‘AI로 어떤 결과를 만들었는가’가 더 중요해질 것”이라고 말했다.이어 “SBS아카데미AIX학원은 AI를 하나의 과목으로 두는 대신, 각 직무에서 AI로 일하는 방식 자체를 네이티브화하는 방향으로 취업 교육 코스를 전환했다”고 밝혔다.이번 협력은 이러한 교육 방식을 실제 산업 인프라와 연결했다는 점에서 의미가 있다. 교육생의 결과물을 과제나 포트폴리오에 머물게 하지 않고, 실제 서비스로 작동시키는 경험까지 교육과정에 담았다.코리아교육그룹은 SBS아카데미AIX학원 16개 지점을 시작으로 SBS아카데미게임학원 15개 지점, 코리아AI아카데미 4개 지점까지 적용 범위를 확대해 연내 총 35개 교육거점에서 1,000명 이상의 교육생이 카페24 AI 인프라를 활용하도록 할 계획이다.또한 양사는 이번 협력을 계기로 AI 교육 콘텐츠와 커리큘럼을 지속적으로 고도화한다는 방침이다. 이와 함께 공동 행사와 세미나, AI 분야 창업·취업 연계 프로그램 등을 운영하며 장기적인 산학협력 체계를 구축할 계획이다.카페24 김재은 비즈니스플랫폼팀 총괄팀장은 “코리아교육그룹의 전국 교육망과 카페24의 AI 인프라를 결합해 더 많은 교육생에게 실무 중심의 AI 교육 기회를 제공할 수 있게 됐다”며 “교육생들이 프로젝트를 직접 수행하고 서비스로 완성하는 경험을 통해 산업 현장에서 요구되는 AI 활용 역량을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.코리아교육그룹은 AI 기술 변화에 대응해 기존 교육과정에 AI 활용 교육을 접목하고, 교육과 취업을 연계하는 프로그램을 강화하는 등 산업 수요에 맞춘 교육 체계 구축에 힘을 쏟고 있다. 이를 바탕으로 최근 ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 취업교육서비스 부문을 10년 연속 수상한 바 있다.아울러 ‘비전2030: 새로운 가능성의 시간’을 통해 2030년까지 매출을 5천억원으로 확대한다는 목표를 발표하며, 중장기적인 사업 확대 추진 계획을 밝혔다. 기존 교육사업을 기반으로 진로와 개인 성장 등을 아우르는 라이프케어 플랫폼 기업으로 사업 영역을 넓혀간다는 계획이다.양승현 리포터