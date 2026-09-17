“월 10만원 저축하면 5년 뒤 2040만원 드립니다”

제주도, 30일까지 중장년 재형저축 3차 모집

이미지 확대 제주도와 중소벤처기업진흥공단은 중장년 노동자의 자산 형성과 중소기업 장기재직을 지원하는 ‘중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업’ 3차 참여자를 오는 30일까지 모집한다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 중장년 중소기업 재형저축 참여자 모집

월 10만원 저축 시 기업·도 추가 적립

5년 뒤 최대 2040만원 목돈 마련

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제주에서 일하는 40~64세 중소기업 노동자가 매달 10만원을 저축하면 기업과 제주도가 각각 12만원씩 보태 5년 뒤 최대 2040만원의 목돈을 마련할 수 있다.제주도와 중소벤처기업진흥공단은 중장년 노동자의 자산 형성과 중소기업 장기재직을 지원하는 ‘중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업’ 3차 참여자를 오는 30일까지 모집한다고 17일 밝혔다.노동자가 매월 10만원씩 5년간 600만원을 납입하면 기업과 제주도가 각각 720만원을 추가 적립한다. 이에 따라 총 2040만원이 쌓이며, 만기에는 이자가 더해진다.도는 올해 신규 가입자 220명을 목표로 사업을 추진하고 있으며, 현재까지 173명이 신청했다.참여 대상은 제주지역 중소기업에 재직 중인 40~64세 노동자다. 참여를 희망하는 기업과 노동자는 오는 30일까지 중소벤처기업진흥공단 제주지역본부에 신청하면 된다. 제주도와 중소벤처기업진흥공단은 자격 확인과 선정 절차를 거쳐 재형저축 계약을 체결한다.도는 이 사업을 통해 중장년 노동자에게는 목돈 마련의 기회를, 중소기업에는 숙련인력의 장기재직을 유도하는 효과를 기대하고 있다.강애숙 도 경제활력국장은 “중장년 노동자가 안정적으로 미래를 준비하고 중소기업은 숙련인력을 오래 확보할 수 있는 선순환을 만들어가겠다”고 말했다.자세한 사항은 제주도 노동일자리과(064-710-3792) 또는 중소벤처기업진흥공단 제주지역본부(064-754-5159, 5164)로 문의하면 된다.제주 강동삼 기자