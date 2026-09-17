고동컴퍼니, ‘2026 국민공감대상’ 소비자선정 우수기업 브랜드 한식프랜차이즈 부문 수상

세줄 요약 한식프랜차이즈 부문 2년 연속 수상

사람 중심 경영과 맛 경쟁력 인정

대기업 특식 납품으로 사업 확장

이미지 확대 (사진=고동컴퍼니 제공)

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외식 프랜차이즈 전문기업 ㈜고동컴퍼니가 ‘2026 국민공감대상’에서 소비자선정 우수기업 브랜드 한식프랜차이즈 부문을 수상했다고 17일 밝혔다.고동컴퍼니는 ‘사람 중심’의 경영 철학과 맛의 경쟁력을 바탕으로 브랜드 가치를 다져왔다. 외형 성장에만 집중하기보다 구성원의 성장과 유연한 조직 문화를 토대로 외식기업으로서의 경쟁력을 높여왔다는 점이 이번 수상으로 이어졌다는 설명이다. 회사는 해당 부문에서 2년 연속 선정됐다.사업 영역도 넓어지고 있다. 고동컴퍼니는 삼성과 현대 등 대기업 계열사에 누적 1만 6,000식 이상의 특식을 납품하며 B2B 시장으로 보폭을 넓혔다. 대표 브랜드 ‘고동경양’과 ‘봉혜자네주방’은 방송과 온라인 콘텐츠를 통해 소개되며 인지도를 쌓았다.이 같은 성과의 바탕에는 회사가 꾸준히 강조해 온 ‘사람 중심 경영’이 자리한다. 구성원의 성장이 기업과 브랜드의 성장으로 이어진다는 철학 아래 유연한 조직 문화를 만들고, 현장과 고객의 목소리를 경영에 반영해 왔다. 메뉴 개발과 가맹점 확대에 머물지 않고 맛과 품질, 위생, 운영 안정성 등 외식업의 기본 경쟁력을 다지는 데도 힘을 쏟고 있다.고동컴퍼니 관계자는 “이번 수상은 사람을 중심에 두고 맛과 품질이라는 외식업의 기본을 꾸준히 지켜온 노력을 소비자들로부터 인정받았다는 점에서 더욱 의미가 크다”며 “앞으로도 구성원과 가맹점, 소비자가 함께 성장할 수 있는 건강한 외식 문화를 만들어가고, 신뢰받는 한식 프랜차이즈 전문기업으로 지속 성장해 나가겠다”고 말했다.양승현 리포터