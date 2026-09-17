한화포레나, 브랜드 조사 잇단 상위권… 수주 2조 클럽 ‘청신호’

세줄 요약 브랜드 조사 상위권 진입, 신생 브랜드 이례적 성과

외관 디자인 1위·내부 마감 2위로 품질 경쟁력 확인

도시정비 누적 수주 1조3000억원, 2조 돌파 기대

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㈜한화 건설부문의 주거 브랜드 ‘한화포레나’가 국내 주요 아파트 브랜드 조사에서 잇따라 상위권에 오르며 경쟁력을 입증했다고 17일 밝혔다.부동산114가 전국 소비자 2843명을 대상으로 실시한 브랜드 이미지 조사에서 한화포레나는 ‘성장이 기대되는 브랜드’ 3위를 차지했다. 현대건설 힐스테이트(37.4%), GS건설 자이(33.6%)에 이어 한화포레나가 32.2%를 기록했다. 2019년 출범한 신생 브랜드가 TOP3에 오른 것은 이례적인 성과다. 특히 외관 디자인 부문에서는 15%의 응답률로 주요 브랜드 중 가장 높은 평가를 받았다.이어 한국갤럽이 진행한 ‘2026년 브랜드 아파트 체감품질 만족도 지수(ABQI)’에서도 자이, 롯데캐슬, 힐스테이트, 래미안에 이어 전체 5위에 올랐다. 내부 인테리어 자재 및 마감 품질 분야에서는 87.6점으로 2위를 기록하며 입주민들의 높은 체감 만족도를 증명했다.이 같은 브랜드 경쟁력은 실제 수주 성과로 이어지고 있다. 한화 건설부문의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 이미 1조 3000억원을 기록해 지난해 연간 수주액(7700억원)을 넘어섰다. 하안주공5단지 등 추가 수주를 앞두고 있어 연내 2조원 돌파도 가시화되고 있다.한화 건설부문 관계자는 “포레나만의 차별화된 디자인과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 신뢰받는 주거 브랜드로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.박영주 기자