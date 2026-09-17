[서울데이터랩] 미국 증시, 다우 1% 넘게 하락…기술주 선방에 나스닥은 약보합 마감

세줄 요약 다우·S&P500 하락, 나스닥은 보합권 마감

반도체·일부 성장주 선방, 업종별 차별화

VIX 상승, 경기민감주·금융·에너지 약세

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16일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 전반적으로 약세를 보였지만 기술주가 상대적으로 버티면서 지수별로 엇갈린 흐름을 나타냈다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 631.21포인트(1.21%) 내린 5만1461.90에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 33.92포인트(0.45%) 하락한 7551.81에 마감했다. 반면 나스닥 종합지수는 3.15포인트(0.01%) 내린 2만5978.43으로 사실상 보합권에 머물렀고, 나스닥100지수는 7.22포인트(0.03%) 오른 2만8945.06으로 소폭 상승 마감했다.장중 흐름은 업종별 차별화가 두드러졌다. 다우운송지수는 574.39포인트(2.78%) 급락한 2만75.41을 기록하며 경기민감주 전반의 부담을 반영했다. 반면 필라델피아 반도체지수는 70.56포인트(0.63%) 오른 1만1246.11로 마감해 반도체 업종의 상대적 강세를 보여줬다. 변동성 지수인 VIX는 0.51포인트(2.97%) 상승한 17.71로 올라 투자심리가 다소 위축됐음을 시사했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 업종별 명암이 갈렸다. 반도체 업종의 TSMC ADR은 1.23% 상승했고, 소프트웨어 업종의 오라클은 2.00%, 델테크놀로지는 3.64% 올랐다. 버크셔 해서웨이 Class B는 0.59%, Class A는 0.84% 상승하며 방어적 성격을 보였다. 반면 금융주인 제이피모간체이스는 1.01%, 뱅크오브아메리카는 2.72% 하락했고, 에너지주인 엑슨모빌 홀딩스는 3.54%, 셰브론은 2.86% 내렸다. 비자와 마스터카드도 각각 1.25%, 0.96% 하락했다.나스닥 대형주에서는 반도체와 일부 성장주가 지수를 떠받쳤다. 엔비디아는 0.82%, 애플은 0.32%, 메타는 0.46%, 테슬라는 0.42% 상승했다. AMD는 1.65%, ASML 홀딩 ADR은 0.67% 올랐고, 인텔은 4.03% 급등했다. 스페이스X는 5.15% 상승해 두드러진 강세를 나타냈다. 반면 마이크로소프트는 1.37%, 아마존은 0.99%, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 0.61%씩 하락했다. 시스코 시스템즈는 2.12%, 코스트코 홀세일은 0.84%, 램 리서치는 0.61% 내렸다.거래대금 기준으로는 반도체와 인공지능 관련 종목에 자금이 집중되는 모습도 확인됐다. 엔비디아의 거래대금은 205억달러에 달했고, 마이크론 테크놀로지는 185억달러, 스페이스X는 162억달러, AMD는 115억달러, 테슬라는 114억달러를 기록했다. 뉴욕거래소 상위 종목 중에서는 델테크놀로지가 73억1000만달러, 오라클이 48억8000만달러로 활발한 거래를 보였다.종합하면 이날 뉴욕증시는 다우와 S＆P500이 밀리는 가운데 나스닥은 대형 기술주와 반도체주의 선방에 힘입어 낙폭을 거의 지워낸 채 마감했다. 투자자들은 경기민감주와 금융, 에너지주 약세를 경계하면서도 기술주 중심의 종목 장세를 이어가는 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자