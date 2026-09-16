데이팅 앱 ‘알파스테이트’, 여성회원 평균 연령 공개…“여성 가입자 평균 24.4세”

세줄 요약 여성 가입자 평균 24.4세, 20대 72% 집계

최근 신규 가입자도 여성 비중 71.2% 우세

남성은 소득·자산 증빙 심사로 가입 제한

이미지 확대 [사진=알파스테이트에서 공개한 여성회원 평균 연령 내부 데이터]

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큐피스트가 운영하는 하이엔드 데이팅 앱 ‘알파스테이트’가 여성 가입자 연령 및 최근 가입자 성비 관련 내부 집계 결과를 공개했다.알파스테이트에 따르면 2026년 여성 가입자의 평균 연령은 24.4세로 집계됐다. 전체 여성 회원 가운데 20대가 차지하는 비중은 72%로 나타났다. 최근 신규 가입자의 성비를 살펴보면 여성 가입자 비중은 71.2%, 남성 가입자 비중은 28.8%로 집계됐다.알파스테이트는 남성 회원의 경우 소득과 자산 등을 포함한 일정한 가입 심사 기준을 적용하고 있다고 설명했다. 남성 회원은 연봉 7,000만원 이상부터 가입 신청이 가능하며, 소득금액증명원과 재직증명서, 자산 증빙 서류 등을 통한 확인 절차를 거쳐 가입 승인이 이뤄진다.이 같은 가입 심사 절차를 통해 회원의 주요 정보를 확인하고 있으며, 가입자 수 확대보다는 일정한 가입 기준을 유지하면서 회원 구성의 일관성을 확보하는 데 초점을 맞추고 있다는 것이 알파스테이트 측의 설명이다.알파스테이트는 회원 간 성비를 1 대 1 수준으로 유지하기 위해 가입 승인 속도를 조절하고 있으며, 현재 가입 대기 인원은 약 2만3,000명 규모라고 밝혔다.알파스테이트 관계자는 “가입 기준을 일률적으로 완화하기보다는 서비스의 운영 방향에 맞는 회원 구성과 심사 기준을 유지하는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.양승현 리포터