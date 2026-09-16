가족여행 넘어 기업·동문·동호회까지…‘우리끼리 단독여행’ 확산

세줄 요약 단독여행, 가족 중심에서 기업·단체로 확산

워크숍·포상여행·동문회·동호회 수요 증가

프라이빗 패키지로 일정·예산 맞춤 조정

이미지 확대 (사진=아시아엔조이 제공)

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가족과 친구 등 ‘우리 일행끼리 여행’하는 단독여행의 영역이 기업 워크숍과 직원 포상여행, 동문회·동호회 등 다양한 단체로 넓어지고 있다.단독여행 전문 여행사 아시아엔조이는 가족여행 중심이던 ‘우리끼리 단독여행’ 상품군을 기업 워크숍, 포상여행, 동문회, 동호회 등 다양한 단체 여행 분야로 확대 운영하고 있다고 밝혔다.아시아엔조이는 현재 일본, 중국, 동남아시아, 호주, 유럽 등 주요 해외 여행지를 대상으로 1,200여개 이상의 프라이빗 단독 패키지 프로그램을 사전 구축해 서비스하고 있다. 여행객은 이미 검증된 기본 코스를 기준으로 삼아 구성원의 연령대, 여행 목적, 취향에 맞춰 세부 일정을 유연하게 조율할 수 있다.특히 여행자의 체력 상태나 선호도에 맞춰 유동적인 운영이 가능하다. 현지 숙소에서 기상 후 출발 시각을 늦추거나 도보 이동 거리, 휴식 시간, 식사 구성, 주요 방문지 체류 시간을 참가자 조건에 맞게 직접 변경할 수 있는 구조다.기업 워크숍이나 임직원 포상 여행의 경우 일반 관광 외에도 팀별 자율 일정, 친목 교류 프로그램, 단체 식사 등을 목적에 맞게 반영할 수 있다. 동문회나 동호회 등 연령층이 다양한 친목 단체 역시 회원들의 체력과 관심사에 맞춰 전체 이동 템포를 조절하는 방식이 가능하다.아시아엔조이는 전용 차량과 가이드, 호텔, 식사, 핵심 동선이 포함된 프라이빗 패키지를 표준화해 사전에 제시함으로써, 이용자가 출발 전 전체 일정과 예산 규모를 투명하게 가늠해 볼 수 있도록 돕고 있다.기존 일반 패키지여행이 지닌 예약과 인솔의 편의성을 온전히 유지하면서도, 낯선 타인과의 동행 없이 일행만의 독립성을 확보할 수 있는 여행 방식을 구현했다는 설명이다.아시아엔조이 김지헌 상품운영 매니저는 “과거에는 회사 전체 인원이 같은 목적지와 일정으로 함께 떠나는 포상여행이 많았다면, 최근에는 부서나 팀 단위로 인원을 나눠 각 팀이 원하는 목적지와 일정에 맞춰 여행하는 형태의 문의가 늘고 있다”며 “소규모 팀별 여행은 구성원의 취향과 일정에 맞게 목적지와 식사, 자유시간, 체험 프로그램 등을 보다 유연하게 구성할 수 있다는 점이 특징”이라고 말했다.이어 “가족과 친구 중심으로 운영해 온 ‘우리끼리 단독여행’의 선택 폭을 기업과 기관, 학교, 동문회, 동호회 등으로 넓혀 다양한 여행 목적에 맞는 상품을 보다 쉽게 선택할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.아시아엔조이는 앞으로도 일본·중국·동남아·호주·유럽 등 주요 해외여행 지역을 중심으로 우리 일행끼리 이용할 수 있는 프라이빗 단독패키지 상품을 확대하고, 여행자의 연령과 취향에 따라 필요한 부분을 조정할 수 있는 ‘우리끼리 단독여행’ 상품군을 지속적으로 세분화할 예정이다.양승현 리포터