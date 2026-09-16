메가스터디 기숙학원 종합관, 자기주도 학습관리 체계 구축… 1월 1일 윈터스쿨 개강

세줄 요약 자기주도 학습관리 체계 구축

1월 1일 윈터스쿨 개강 예정

플래너 점검·모의고사 분석 운영

이미지 확대 (사진=메가스터디 기숙학원 종합관 제공)

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단순히 책상에 앉아 있는 물리적인 공부 시간보다 계획 수립과 실행 점검, 취약점 보완으로 이어지는 피드백 체계를 갖추는 것이 학업 성취도 향상의 핵심 요소로 꼽힌다.많은 학생이 학습 계획을 세우는 단계에는 익숙하지만, 스스로 실행 결과를 객관적으로 평가하는 데는 한계를 겪는다. 정해진 학습 분량을 채우는 데 집중하다 보면 개념 이해가 부족한 부분을 지나치거나, 자신 있는 과목 위주로 학습해 취약 과목을 소홀히 다루기 쉽다. 이로 인해 비효율적인 공부 습관을 인지하지 못한 채 학습 시간만 늘리는 악순환이 발생한다. 메가스터디 기숙학원 종합관은 이러한 문제를 해결하고 학습 효율을 높이기 위한 체계적인 관리 방식을 제시했다.메가스터디 기숙학원 종합관에 따르면, 학습관리는 학생을 통제하는 것이 아니라 스스로 공부할 수 있도록 기준과 피드백을 제공하는 과정이다. 하루 목표를 설정하고 실천 여부를 확인하거나, 시험 결과를 기반으로 약점을 파악해 다음 학습 계획에 반영하는 과정을 반복할수록 학생은 자신의 학습 상태를 스스로 판단하는 힘을 기를 수 있다. 이 과정에서 교사는 학생에게 학습 방향을 제시하고 조언하는 역할을 한다.정기적인 평가와 분석도 중요하다. 시험은 점수나 등수를 확인하는 데서 끝나는 것이 아니라 학습 과정의 문제를 찾는 자료로 활용돼야 한다. 같은 오답이라도 개념 부족, 문제 해석 오류, 계산 실수, 시간 배분 실패 등 원인이 다르기 때문이다. 결과를 분석하고 해설과 보완 학습으로 연결할 때 평가는 다음 학습을 위한 출발점이 된다.메가스터디 기숙학원 종합관은 이 같은 학습·관리 선순환 체계를 적용한 ‘2027 윈터스쿨’을 오는 1월 1일 개강한다. 입소 학생들은 매일 학습 플래너를 작성해 담임 교사에게 일대일 점검을 받으며, 국어·수학·영어 정규 수업과 자기주도학습을 병행하게 된다. 또한 매주 국·수·영 모의고사를 치른 뒤 결과를 분석하고, 해설 강의와 취약점 보완 클리닉을 연계하는 ‘주간 완전학습 시스템’을 운영한다.입시 전문 담임 교사는 개별 학생의 성취도와 생활 패턴을 점검해 상담을 진행하며, 자습 시간에도 집중도와 학습 태도를 지속해서 지도한다. 이해도가 낮은 단원은 전임 교과 교사의 대면 질의응답과 복습 영상 시스템을 통해 보완할 수 있다. 학부모에게는 주간 학습 결과와 분석 내용이 담긴 정기 성적분석리포트가 발송된다.메가스터디 기숙학원 종합관 관계자는 “학습관리의 본질은 관리자가 대신 계획을 세워주는 것이 아니라, 학생 스스로 자신의 학습 흐름을 점검하고 보완하는 자율성을 기르도록 지원하는 데 있다”며 “전문 교사의 개별 상담과 주기적인 피드백을 통해 방학 기간을 넘어 정규 학기까지 유지될 수 있는 올바른 학습 습관을 다지는 계기가 될 것”이라고 전했다.양승현 리포터