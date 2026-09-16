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추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’

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수정 2026-09-16 00:39
입력 2026-09-16 00:39
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추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’
추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’ 한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.
사진공동취재단


한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.

사진공동취재단
2026-09-16 B3면
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