경제 추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/16/20260916031003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-16 00:39 입력 2026-09-16 00:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’ 한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.사진공동취재단 한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.사진공동취재단 2026-09-16 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지