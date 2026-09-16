이미지 확대 추석 자금 방출… 은행 금고 ‘들썩’ 한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.

사진공동취재단

2026-09-16 B3면

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한국은행 현금 운송 관계자가 추석을 열흘 앞둔 10일 서울 중구 한국은행 화폐수납장에서 시중은행에 공급될 추석 자금 방출 작업을 하고 있다.사진공동취재단