웨스팅하우스 지분 막판 신경전… 韓 “15%+의결권”… 美 “5~10%”

韓, 이사회 진입 목표로 협상중

이르면 18일 대미투자 1호 발표

이미지 확대 웨스팅하우스 홈페이지 캡처

세줄 요약 웨스팅하우스 지분 15% 확보 추진

미국은 5~10% 제시, 의결권 이견

원전 수출·지재권 협상력 확보 목적

2026-09-16 6면

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정부가 미국의 원전 기업 웨스팅하우스(WEC) 지분 인수를 추진하는 것으로 확인됐다. 이사회 의결권 확보를 위해 목표로 설정한 지분율은 15% 안팎으로 전해졌다. 하지만 미국이 5~10% 수준을 제시하면서 협상 막판 진통을 겪고 있다.정부 관계자는 15일 “미국과 (웨스팅하우스 지분 인수를) 논의 중”이라면서 “기업공개(IPO)를 추진하는 웨스팅하우스로서는 한국의 원전 건설 역량이 필요한 상황”이라고 말했다. 한국이 15% 안팎의 지분 확보를 추진하는 배경에 대해선 “한국은 한국형 원자로 모델인 APR1400뿐만 아니라 웨스팅하우스가 개발한 AP1000을 지을 때도 도움(이익)이 돼야 하기 때문에 의결권이 있는 지분을 가지려고 하는 것”이라고 설명했다.앞서 김정관 산업통상부 장관은 국회에 웨스팅하우스 지분 인수를 위한 협상 방향을 보고한 뒤 방미길에 올랐다. 여권 관계자는 “지분 확보는 확실한 대미투자 성과”라면서도 “미국이 우리 측 요구를 얼마나 받아 줄지가 관건”이라고 말했다.현재 한국은 이사회 참여를 통해 공식 발언권을 얻어야 투자 실익이 있다고 판단하고 있다. 이를 위해 최소 15% 지분 확보를 추진 중이다. 웨스팅하우스 대주주단으로부터 의미 있는 전략적 투자자이자 경영 파트너로 인정받아 상시 이사석을 확보하기 위한 마지노선이 바로 15%다. 현재 지분은 캐나다 사모펀드 운용사 브룩필드가 51%, 캐나다 우라늄 광산업체 카메코가 49%를 쥐고 있다.한국이 지분 15%를 확보하면 웨스팅하우스의 주요 의사결정에 참여해 원전 사업에서 한국에 유리한 결정을 이끌 수 있다. 원전 수출 과정에서 불거졌던 지식재산권 문제에서도 입김이 세질 가능성이 크다. 투자 주체로는 한국전력과 한국수력원자력, 두산에너빌리티와 현대건설 등이 유력한 것으로 전해졌다.하지만 미국은 한국 정부에 5~10% 수준의 지분 투자안을 제시한 것으로 알려졌다. 경영 관여가 가능한 의결권을 한국 정부에 주지 않으려는 의도다. 한국과 미국의 웨스팅하우스 지분 샅바싸움이 지속되는 가운데 양국은 이르면 18일 대미 투자 1호 프로젝트 공식 발표와 함께 미국 내 대형 원전 8기 신설 사업에 한국이 투자한다는 내용의 합의문에 서명할 것으로 알려졌다.세종 강주리·서울 한지은·반영윤 기자