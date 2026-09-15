이형일, 과천 비거주 아파트 논란에 사과… 이소영 “신념 다르면 대통령도 설득할 것”

2기 경제팀 후보자 청문회

이미지 확대 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다.

홍윤기 기자

이미지 확대 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회가 개최한 인사청문회에서 의원들의 질문에 답변하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 이형일 과천 아파트 비거주 논란 사과

여야, 17년 보유·실거주 4개월 공방

이소영, 신념 다르면 대통령도 설득

2026-09-16 5면

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여야는 15일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자 인사청문회에서 이 후보자의 ‘비거주 1주택’ 논란을 놓고 공방을 벌였다. 이 후보자는 “거주 목적으로 사들인 것”이라면서 “국민 눈높이에 미흡했다”며 사과했다.박수영 국민의힘 의원은 “2012년에 2개월, 2018년에 2개월 주민등록을 옮겨 놓고 빠져나간 것을 일반 국민이 이해할 수 있겠나”라며 “집은 사는(buy) 것이 아니라 사는(live) 곳이라면서 본인은 왜 그렇게 살지 않았느냐”라고 따졌다. 같은 당 이종욱 의원은 “이재명 정부 기준에 따르면 이 후보자는 전형적인 투기 세력”이라고 쏘아붙였다. 이 후보자가 경기 과천 아파트를 17년간 보유하면서 실거주 기간은 4개월에 그친 것을 겨냥한 것이다.더불어민주당은 이 후보자를 엄호했다. 문진석 의원은 “야당이 갭투자라고 공격하는데, 갭투자가 되려면 전세가와 매매가의 차액이 없어야 한다”고 언급했다. 이 후보자는 “매매가는 4억 2000만원 수준, 전세는 1억 1000만원 정도에 내놨고 대출 없이 구매했다”고 해명했고, 문 의원은 “이렇게 차액이 큰 것을 갭 투자라고 보기 어렵다”고 말했다.이소영 중소벤처기업부 장관 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 국무회의 안건 심의와 관련해 “제 신념과 다른 내용이 있다면 주변 국무위원을 설득해 볼 것 같고, 대통령도 설득할 것”이라고 밝혔다. 형사소송법 개정안 표결에서 기권한 이유에 대해선 “법이 심사되는 과정에서 여러 차례 공개적으로 우려의 의견을 표명했고, 그 우려가 완전히 해소되지 않은 상황이라 찬성 표결을 할 수 없었다”고 설명했다. 이 후보자는 주 52시간 근무제에 대해 “지금처럼 획일적으로 강력하게 규제하면서 위반했을 때 사업자에게 2년 이하의 징역을 부여하는 것은 오늘날 일의 체계, 다양화에 맞지 않는 부분이 있다”﻿고 밝혔다.이 후보자는 “엔비디아나 테슬라 같은 기업이 한국에서 나오길 바라지만, 사실 우버나 타다처럼 작은 혁신도 수용하지 못하는 환경”이라면서 “변화에 대한 개방된 마음을 가져야 새로운 것들이 싹틀 수 있을 것”이라고 말했다.아울러 이 후보자는 “중소기업이 대부분인 코스닥 정책에 대해 금융위원장과 공개적인 토론을 해 보고 싶고, 스타트업 규제를 놓고 규제 부처 장관들과 국무회의에서 논쟁도 해 보고 싶다”고 밝혔다.세종 이준호·김우진 기자