이형일, 과천 비거주 아파트 논란에 사과… 이소영 “신념 다르면 대통령도 설득할 것”

2기 경제팀 후보자 청문회
여야는 15일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자 인사청문회에서 이 후보자의 ‘비거주 1주택’ 논란을 놓고 공방을 벌였다. 이 후보자는 “거주 목적으로 사들인 것”이라면서 “국민 눈높이에 미흡했다”며 사과했다.
박수영 국민의힘 의원은 “2012년에 2개월, 2018년에 2개월 주민등록을 옮겨 놓고 빠져나간 것을 일반 국민이 이해할 수 있겠나”라며 “집은 사는(buy) 것이 아니라 사는(live) 곳이라면서 본인은 왜 그렇게 살지 않았느냐”라고 따졌다. 같은 당 이종욱 의원은 “이재명 정부 기준에 따르면 이 후보자는 전형적인 투기 세력”이라고 쏘아붙였다. 이 후보자가 경기 과천 아파트를 17년간 보유하면서 실거주 기간은 4개월에 그친 것을 겨냥한 것이다.
더불어민주당은 이 후보자를 엄호했다. 문진석 의원은 “야당이 갭투자라고 공격하는데, 갭투자가 되려면 전세가와 매매가의 차액이 없어야 한다”고 언급했다. 이 후보자는 “매매가는 4억 2000만원 수준, 전세는 1억 1000만원 정도에 내놨고 대출 없이 구매했다”고 해명했고, 문 의원은 “이렇게 차액이 큰 것을 갭 투자라고 보기 어렵다”고 말했다.
이소영 중소벤처기업부 장관 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 국무회의 안건 심의와 관련해 “제 신념과 다른 내용이 있다면 주변 국무위원을 설득해 볼 것 같고, 대통령도 설득할 것”이라고 밝혔다. 형사소송법 개정안 표결에서 기권한 이유에 대해선 “법이 심사되는 과정에서 여러 차례 공개적으로 우려의 의견을 표명했고, 그 우려가 완전히 해소되지 않은 상황이라 찬성 표결을 할 수 없었다”고 설명했다. 이 후보자는 주 52시간 근무제에 대해 “지금처럼 획일적으로 강력하게 규제하면서 위반했을 때 사업자에게 2년 이하의 징역을 부여하는 것은 오늘날 일의 체계, 다양화에 맞지 않는 부분이 있다”고 밝혔다.
이 후보자는 “엔비디아나 테슬라 같은 기업이 한국에서 나오길 바라지만, 사실 우버나 타다처럼 작은 혁신도 수용하지 못하는 환경”이라면서 “변화에 대한 개방된 마음을 가져야 새로운 것들이 싹틀 수 있을 것”이라고 말했다.
아울러 이 후보자는 “중소기업이 대부분인 코스닥 정책에 대해 금융위원장과 공개적인 토론을 해 보고 싶고, 스타트업 규제를 놓고 규제 부처 장관들과 국무회의에서 논쟁도 해 보고 싶다”고 밝혔다.
세종 이준호·김우진 기자
세줄 요약
- 이형일 과천 아파트 비거주 논란 사과
- 여야, 17년 보유·실거주 4개월 공방
- 이소영, 신념 다르면 대통령도 설득
2026-09-16 5면
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