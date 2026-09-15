안성이투스247기숙학원, ‘검정고시 특별반’ 11월 개강… “검정고시생 입시 전략 전격 공개”

세줄 요약 검정고시 특별반 11월·12월 연속 개강

통합형 수능 대비 입시 전략 선제 제공

24시간 생활 관리와 멘탈 케어 강화

이미지 확대 사진=안성이투스247기숙학원 제공

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2028학년도 대학수학능력시험(수능) 체제의 대대적인 개편을 앞두고, 안성이투스247기숙학원이 일찌감치 대입 레이스에 뛰어드는 검정고시생들을 위한 ‘검정고시 특별반’을 오는 2026년 11월 29일(1차)과 12월 5일(2차)에 연이어 개강한다고 밝혔다.특별반은 단순히 교과 지식을 전달하는 데 그치지 않고, 학교라는 제도적 지원망이 없어 입시 정보에서 상대적으로 소외되기 쉬운 검정고시생들에게 꼭 필요한 맞춤형 입시 전략을 선제적으로 제공하는 데 초점을 맞췄다. 특히 2028학년도 수능부터 선택과목이 폐지되고 국어·수학·사회·과학 영역이 통합형으로 개편되는 만큼, 변화하는 출제 방향과 입시 제도를 정확히 파악하고 이에 맞춰 학습 전략을 세우는 것이 무엇보다 중요해졌다.이번 특별반의 대입 전략을 총괄하는 안성이투스247기숙학원의 송상윤 대학입시 연구소 소장은 검정고시생들이 흔히 놓치기 쉬운 3가지 핵심 입시 내용을 강조했다. ▲통합형 수능 전환에 따른 과목별 기초 개념의 완벽한 숙지 ▲내신 성적이 없는 검정고시생에게 상대적으로 유리한 입시 전략 수립 ▲목표 대학별 맞춤형 국·영·수 학습 밸런스 조정이다.송 소장은 “입시 제도가 급변할 때 정보력이 부족한 검정고시 출신 수험생들은 잘못된 방향으로 공부하며 불필요한 시행착오를 겪기 쉽다. 그렇기에 학습은 가장 정확하고 치열하게 이루어져야 한다”며 “수시와 정시를 아울러 학생 개개인에게 가장 유리한 전략적 우위를 찾아내고, 오직 합격을 향한 최적의 로드맵을 제시하겠다”고 강조했다.치열한 맞춤형 학습 전략을 성과로 연결하기 위해서는 장기간의 수험 생활을 안정적으로 이어갈 수 있는 생활 관리 역시 중요하다. 안성이투스247기숙학원은 이러한 관리의 핵심에 집중해, 정은숙 부원장이 직접 특별반 담임을 맡아 학생들의 학습은 물론 생활 전반을 24시간 밀착 관리한다.정 부원장은 “일찌감치 기숙학원에 입소해 남들보다 긴 여정을 시작하는 학생들에게 가장 필요한 것은 흔들리지 않는 심리적 기반이다. 생활은 가장 안정되고 편안하게 유지되어야만 비로소 치열한 학습에 몰입할 수 있다”며 “소속감이 부족해 불안감을 느끼기 쉬운 검정고시생들이 흔들림 없이 목표를 향해 나아갈 수 있도록, 엄격한 규율 속에서도 따뜻하고 빈틈없는 멘탈 케어를 제공할 것”이라고 밝혔다.류정임 리포터