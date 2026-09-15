경제 롯데월드 어드벤처 가을시즌 기묘한 세계의 초대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/15/20260915500128 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-15 13:42 입력 2026-09-15 13:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 15일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 가을시즌 축제 기묘한 세계의 초대 오픈기념 퍼레이드가 진행되고 있다. 오는 11월 15일까지 계속된다. 2026.9.15 도준석 전문기자 15일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 가을시즌 축제 기묘한 세계의 초대 오픈기념 퍼레이드가 진행되고 있다. 오는 11월 15일까지 계속된다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 롯데월드 어드벤처에서 진행 중인 축제의 주제는? 가을시즌 기묘한 세계의 초대