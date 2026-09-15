이형일, 과천 아파트 비거주 논란에 “국민 눈높이 미흡 송구”

2009년 취득한 과천 소재 아파트

17년 보유했지만 실거주는 4개월

이미지 확대 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 15일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 과천 아파트 비거주 논란에 송구 표명

17년 보유, 실제 거주 4개월가량 지적

실거주 목적 매입이었다는 해명

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이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 후보자가 과천 아파트를 장기간 보유하면서 실제 거주한 기간은 짧았다는 논란에 대해 “국민들 눈높이에 미흡한 부분에 대해 송구스럽게 생각한다”고 입장을 밝혔다.이 후보자는 15일 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 과천 아파트 비거주 문제와 관련해 박수영 국민의힘 의원의 질의에 “이유 여하를 막론하고 주택 비거주로 인한 논란과 국민들 눈높이에 미흡한 부분에 대해 송구스럽게 생각한다”고 말했다.논란이 된 아파트는 이 후보자가 2009년 취득한 과천 부림동 소재 아파트다. 약 17년간 보유했지만 실제 거주 기간은 4개월가량으로 알려졌다.그는 매입 당시 실거주 의도가 있었다는 점을 거듭 강조했다. 이 후보자는 “2009년 1월쯤 평촌에 살고 있을 때 청와대에 근무하라고 통보가 왔다”며 “새벽부터 출근하는 분위기 때문에 가까운 데로 가야겠다 해서 2009년 2월에 과천에 서둘러 전셋집을 구했다”고 말했다.이어 “정부청사가 있는 과천을 주거지로 정한 만큼 나중에 4월 즈음에는 제 형편에 맞고 거주할 수 있는 아파트를 구입했다”며 “다만 이미 제가 전셋집을 구해놓고 살았기 때문에 그 집에 들어갈 수 없었다”고 설명했다.이 후보자는 “실제로 거주할 목적으로 샀다는 것을 말씀을 드린다”며 “제가 우리나라의 다른 곳에 주소가 아예 없다. 그리고 제가 다른 곳에 옮긴 적도 없다. 거기에 살지 않았다면 살 방법이 없는 상황이다. 실거주했다는 것은 확실한 내용”이라고 강조했다.세종 이준호 기자