상미당홀딩스, 청소년 ‘파티시에 꿈’ 지원… 허영인 회장 사회공헌 활동 지속

제과제빵 진로 희망 청소년 대상 전문 실습·현장 견학 진행

2012년부터 ‘내 꿈은 파티시에’ 운영… 교육·장학금 등 지원

이미지 확대 지난 6일 서울 신대방동에 위치한 파리크라상 컬리너리아카데미에서 진행된 ‘내 꿈은 파티시에 제과제빵 연수’ 프로그램 참가자들이 전문 제과 실습을 하고 있는 모습.

세줄 요약 제과제빵 꿈꾸는 청소년 8명 선발 지원

전문 실습과 매장 체험으로 진로 탐색

허영인 회장, 미래세대 사회공헌 지속

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상미당홀딩스 행복한재단이 제과제빵 분야로 진로를 희망하는 청소년들을 위한 전문 교육과 현장 체험 프로그램을 진행했다. 허영인 회장이 회장을 맡고 있는 상미당홀딩스는 행복한재단을 통해 아동·청소년과 청년의 성장 및 자립을 지원하는 다양한 사회공헌 사업을 이어가고 있다.행복한재단은 지난 6일부터 7일까지 2일간 ‘내 꿈은 파티시에 제과제빵 연수’ 프로그램을 진행했다. 이번 연수는 아동·청소년 제과제빵 지원사업인 ‘내 꿈은 파티시에’의 일환으로, 청소년들이 전문가에게 전문 기술을 배우고 실제 제과제빵·디저트 산업 현장을 경험할 수 있도록 마련됐다.2012년부터 이어져 온 ‘내 꿈은 파티시에’는 행복한재단이 주최하고 사단법인 ‘부스러기사랑나눔회’가 주관하는 대표적인 사회공헌 활동이다. 제과제빵 분야로 진로를 꿈꾸는 아동·청소년들이 재능을 키울 수 있도록 교육비 및 장학금 지원, 경연대회 개최 등 다각도의 지원을 펼치고 있다. 허영인 회장과 상미당홀딩스는 이처럼 미래세대의 꿈을 응원하는 활동을 핵심 사회공헌 과제로 삼고 지속적인 노력을 기울이고 있다.이번 연수는 해당 프로그램에 참여했던 청소년 중 지원자를 받아 최종 8명을 선발했으며, 교육 및 체험에 소요되는 모든 비용은 행복한재단이 전액 부담했다.첫날인 6일에는 프랑스 에꼴 르노뜨르 및 INBP(프랑스 국립제빵학교)와 기술 제휴를 맺고 있는 파리크라상 ‘컬리너리 아카데미’에서 전문 제과 실습을 진행했다. 참가 학생들은 피스타치오와 복숭아를 재료로 한 프랑스식 케이크 ‘갸또 피스타치오 피치’를 직접 만들며 전문 제과 기술을 익혔다. 실습 이후에는 서울 시내의 디저트 트렌드를 살펴보는 등 음식 문화를 체험하는 시간도 가졌다.둘째 날인 7일에는 한남동 ‘패션5’와 도곡동 ‘배스킨라빈스 워크샵’을 방문해 제품을 시식하고 매장 운영 현장을 경험하는 도슨트 프로그램을 진행했다. 현장 전문가의 안내를 통해 디저트 산업과 사업장 운영에 대한 이해를 높였으며, 체험과 시식을 통해 제과제빵 분야에 대한 견문을 넓혔다.상미당홀딩스는 ‘내 꿈은 파티시에’ 사업을 필두로 장학금 및 교육 지원 등 미래세대를 위한 진정성 있는 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 허영인 회장 역시 청소년과 청년들이 무한한 가능성을 펼칠 수 있도록, 배움과 성장의 기회를 넓히는 사회공헌 행보에 지속적인 애정과 지원을 쏟고 있다.행복한재단 관계자는 “제과제빵 분야의 꿈을 가진 청소년들이 전문가에게 교육을 받고 현장을 직접 경험하며 자신의 진로를 보다 구체적으로 그려볼 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 아이들이 자신의 가능성을 발견하고 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.류정임 리포터