[서울데이터랩] 미국 증시, 반도체 급락에 일제히 하락 마감…다우 0.29%↓

세줄 요약 반도체주 급락에 뉴욕증시 주요 지수 동반 하락

필라델피아 반도체지수 5.86% 급락, VIX 상승

대형 기술주 일부 상승에도 업종 약세 압력 우세

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14일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 반도체주 중심의 기술주 약세 영향으로 주요 지수가 대체로 하락 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.09포인트(0.29%) 내린 5만2421.20에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 37.00포인트(0.48%) 하락한 7619.98을 기록했다. 나스닥 종합지수는 146.62포인트(0.56%) 떨어진 2만6186.41로 장을 마감했으며, 나스닥100지수도 241.28포인트(0.82%) 밀린 2만9127.16에 마쳤다.이날 시장에서는 반도체 업종 전반의 낙폭이 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 692.72포인트(5.86%) 급락한 1만1131.28로 마감해 주요 지수 가운데 가장 큰 약세를 나타냈다. 반면 다우운송지수는 101.52포인트(0.49%) 오른 2만729.79로 상승 마감했다. 시장 불안 심리를 반영하는 VIX 지수는 7.95% 오른 17.10을 기록했다.종목별로 보면 반도체 대형주와 장비주가 지수 하락을 주도했다. 나스닥 시장에서 엔비디아는 3.36% 내렸고, 브로드컴은 4.77% 하락했다. SK하이닉스 ADR은 7.60%, AMD는 4.40%, 마이크론 테크놀로지는 5.25% 각각 밀렸다. 반도체 장비주도 약세를 보이며 ASML 홀딩 ADR은 7.25%, 램 리서치는 8.29% 급락했고, 인텔도 5.59% 하락했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데 TSMC ADR 역시 3.52% 내리며 반도체 투자심리 위축을 반영했다.대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 애플은 0.24% 상승했고, 마이크로소프트는 1.97% 올랐다. 알파벳 Class A와 Class C는 각각 3.22%, 3.06% 상승했으며, 메타도 2.71% 강세를 나타냈다. 반면 아마존은 1.26%, 테슬라는 1.77% 하락했고, 스페이스X는 2.02% 내렸다. 팔란티어 테크놀로지스는 3.64% 올라 상대적으로 강한 흐름을 보였다.뉴욕거래소 대형주 가운데서는 업종별 차별화가 나타났다. 제약주인 일라이 릴리는 2.02%, 애브비는 1.81%, 유나이티드헬스 그룹은 1.80% 상승했고, 머크와 존슨앤드존슨도 각각 0.64%, 0.28% 올랐다. 소비 관련주에서는 비자 1.30%, 마스터카드 0.92%, 코카콜라 1.20%, 버크셔 해서웨이 Class B 0.90%, Class A 0.75% 상승으로 방어적인 흐름을 보였다.반면 금융과 경기민감주 일부는 부진했다. 제이피모간체이스는 1.71% 하락했고, 뱅크오브아메리카는 5.14% 급락했다. HSBC 홀딩스 ADR도 1.29% 내렸으며, 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADR은 0.18% 하락했다. 에너지주에서는 엑슨모빌 홀딩스가 0.55%, 셰브론이 0.88% 밀렸고, 산업재인 캐터필러는 4.22% 하락했다. 오라클도 3.65%, 델 테크놀로지는 5.82% 떨어졌다.거래량 측면에서는 나스닥 종합지수가 13억3631만8000주, S＆P500지수가 28억9714만9000주, 다우존스지수가 4억4265만7000주를 기록했다. 개별 종목 중에서는 엔비디아가 1억3065만7363주로 활발한 거래를 보였고, 인텔 9431만370주, 스페이스X 6744만8424주, 뱅크오브아메리카 6077만9914주 등도 높은 거래량을 나타냈다.종합하면 이날 미국 증시는 알파벳과 메타, 마이크로소프트 등 일부 대형 기술주의 상승에도 불구하고 반도체 업종 전반의 급락과 금융주 약세가 겹치며 지수 전반이 하방 압력을 받았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자