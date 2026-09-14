커브드, 스킨케어와 자연스러운 커버를 하나로 ‘펩타이드 스킨 핏 BB 세럼’ 출시

세줄 요약 커브드, BB 세럼 신제품 출시

스킨케어 성분 65% 함유 강조

자연스러운 커버와 밀착감 설계

이미지 확대 사진= 커브드 제공

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슬로우 에이징 뷰티 브랜드 커브드(Kurved)가 스킨케어와 자연스러운 피부 커버를 하나로 구현한 신제품 ‘펩타이드 스킨 핏 BB 세럼’을 출시한다.이번 신제품은 스킨케어 에센스를 65% 함유한 스킨케어링 BB로, 파운데이션의 답답함은 덜어내고 톤업크림보다 섬세한 커버력을 더한 것이 특징이다. 피부에 얇고 편안하게 밀착돼 결점을 자연스럽게 정돈하며, 피부 컨디션이 신경 쓰이는 날에도 부담 없이 사용할 수 있도록 설계했다.포뮬러에는 갈락토미세스발효여과물과 판테놀, 펩타이드, EGF, PDRN 등 피부 컨디션 케어를 위한 스킨케어 성분을 65% 담았다. 여기에 듀얼 보습·듀얼 탄력 설계를 적용해 메이크업을 하는 동안에도 피부의 수분과 탄력 컨디션을 함께 케어할 수 있도록 했다.뛰어난 커버력과 밀착력까지 세심하게 설계해 완성도를 높였다. 피부에 부드럽게 감기는 ‘소프트 멜팅 터치’ 제형이 균일하게 펴 발리고, 독자적인 ‘스킨 핏 베일 코팅 기술’이 가벼운 베일막을 씌워 들뜸이나 답답함 없이 매끈하고 편안한 피부 결을 완성한다.컬러 역시 한국 여성의 피부 톤을 정교하게 분석해 담아냈다. 특유의 텁텁한 잿빛을 덜어내고 본연의 피부와 자연스럽게 어우러져, 뭉침이나 두꺼운 느낌 없이 맑고 화사한 피부 톤을 연출해 준다.커브드 관계자는 “최근에는 피부를 완벽하게 가리는 메이크업보다 본연의 피부를 자연스럽게 살리면서 피부 컨디션까지 함께 고려하는 베이스 제품에 대한 니즈가 높아지고 있다”며 “펩타이드 스킨 핏 BB 세럼은 스킨케어 성분과 베이스 메이크업 기능을 하나의 포뮬러에 담아, 매일 편안하게 사용할 수 있는 새로운 BB의 기준을 제안하는 제품”이라고 말했다.한편, 커브드 ‘펩타이드 스킨 핏 BB 세럼’은 오는 9월 14일부터 커브드 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있으며, 출시를 기념한 다양한 프로모션도 함께 진행될 예정이다.류정임 리포터