올 추석 ‘미트플레이션’… 소·돼지고기값 10%대 상승

한우 안심 14%, 삼겹살 12% 올라

사과 전년보다 12%, 배 8% 싸져

수산물도 안정… 고등어 25% 내려

이미지 확대 13일 서울 서초구 농협유통 하나로마트 양재점을 찾은 고객들이 한우를 고르고 있다. 농림축산식품부는 12일부터 24일까지 13일간 한우를 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈 대한민국 한우고기 할인 행사’를 진행한다.

연합뉴스

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세줄 요약 한우·돼지고기 동반 상승, 미트플레이션 현실화

사료비·생산비 부담과 사육두수 감소가 원인

정부, 할인 행사와 비축 물량 공급 확대

2026-09-14 B3면

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추석을 앞두고 농·축·수산물 중 유독 고깃값이 가파르게 오르고 있다. 소고기와 돼지고기가 동시에 10%대 상승률을 기록하며 ‘미트플레이션’(육류+인플레이션)이 현실화했다.13일 한국농수산유통식품공사와 축산물품질평가원 등에 따르면 지난 11일 기준 한우 안심은 100g에 1만 5346원으로 전년보다 13.8% 올랐다. 등심도 2.8% 상승했다. 한우 가격이 오른 건 수입 곡물 가격 상승으로 사료비가 오르고 생산비 부담이 커지면서 사육 마릿수가 줄어 공급이 감소했기 때문이다. 지난 6월 기준 한우 육우 사육두수는 328만 9000여마리로 전년 대비 4.9% 줄었다.한우값 오름세는 돼지고기값 인상으로 옮겨붙었다. 소고기 대체재인 돼지고기를 찾는 사람이 늘어나면서 가격이 뛰었다. 삼겹살 100g은 3012원으로 지난해보다 12.0%, 목살은 2809원으로 같은 기간 11.0% 올랐다.계란값 고공행진도 계속되고 있다. 특란 한 판(30개)은 7166원으로 전년보다 여전히 5.8% 비싼 상태다. 지난해 고병원성 조류인플루엔자로 산란계가 대거 살처분된 영향이 아직 가시지 않은 까닭이다. 다만 최근 생산량이 늘면서 가격은 차츰 내려가는 추세다. 닭고기는 1㎏에 5726원(-4.5%)으로 육류 중 유일하게 전년 대비 가격이 내렸다.농산물과 수산물의 물가 부담은 줄었다. 사과(홍로·상품)는 10개에 2만 2976원으로 지난해보다 12.1% 내렸다. 배(원황·상품)도 10개에 2만 5833원으로 8.2% 저렴해졌다. 올해 사과와 배 출하량이 각각 19.3%, 6.5%씩 늘어날 것으로 전망되면서 가격이 안정됐다. 양파와 마늘도 저장 물량이 충분해 각각 9.5%, 0.1%씩 내렸다. 배추값은 12.9% 싸졌다. 다만 무는 작황 부진으로 9.0%, 애호박은 일조량 감소로 생산량이 줄어 66.7%씩 올랐다.국산 고등어는 한 손(2마리)에 5184원으로 지난해보다 24.6%, 참조기도 21.9% 내렸다. 갈치와 명태 가격도 지난해와 비슷하거나 소폭 내렸다.정부는 가격이 뛴 축산물을 중심으로 할인 행사를 확대하고 비축 물량 공급에 나선다.특히 한우값을 최대 52% 할인하는 ‘소프라이즈’ 행사를 이달 12일부터 24일까지 진행한다.세종 김중래 기자