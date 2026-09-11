㈜코원이엔디, ‘스타로드 디 에테르(2차)’ 준공식 성공리 개최

가평군 조종면 스타로드 1차 ‘더 퍼스트’ 성공 신화 이어, 가평군 북면 목동리 2차 ‘디 에테르’ 성공적 준공식

1·2차 단지 총 19개 사이트 구축… 수도권 대표 ‘하이엔드 프라이빗 카라반’ 브랜드 입지 완성

이미지 확대 사진=코원이엔디 제공

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세줄 요약 가평서 스타로드 디 에테르 준공식 개최

11개 독채형 카라반과 온수풀 등 조성

1·2차 합쳐 하이엔드 휴양망 완성

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㈜코원이엔디(대표 김덕헌)가 창립 2주년을 맞이한 가운데 지난 8일 경기도 가평 현장에서 ‘스타로드 디 에테르(STARLORD THE AITHER, 스타로드 2차)’ 준공식을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.‘스타로드 디 에테르’는 경기도 가평군 북면 목동리 일대에 위치한 프리미엄 야영장(프라이빗 카라반 리조트) 시설이다. 대지면적 4518㎡ 규모에 건물 지상 1층, 일반형 7개소 및 패밀리형 4개소 등 총 11개 사이트의 독채형 럭셔리 카라반과 편의시설로 조성됐다.앞서 ㈜코원이엔디는 가평군 조종면에 독채형 카라반 8개 동과 개별 노천 자쿠지, 야외 주방, 핀란드식 사우나 등을 갖춘 5성급 스위트룸 콘셉트의 ‘스타로드 1차’를 선보이며 하이엔드 글램핑 시장에 안착했다.스타로드 디 에테르는 1차 단지에서 검증된 프라이빗 힐링 노하우를 계승해, 방해받지 않는 독립된 휴식 공간을 한층 더 고도화한 프리미엄 야영장이다. 세련된 감각의 업그레이드된 디자인과 넓은 대형 사이트에 야외 온수풀까지 전격 도입하여 공간의 품격을 극대화했다.이로써 ㈜코원이엔디는 가평 일대에 총 19개 사이트로 구성된 하이엔드 야영장 네트워크를 완성하며, 국내 최상위 수준의 독보적인 휴양 라인업을 구축했다.이날 열린 기념식에는 코원이엔디 김덕헌 대표를 비롯한 임직원과 내외 귀빈 300여 명이 참석해 사업추진 경과보고, 테이프 커팅식, 창립 기념 케이크 커팅식, 기념 만찬 등을 함께하며 코원이엔디의 두 번째 생일과 신규 단지 준공을 축하했다.김덕헌 코원이엔디 대표는 “스타로드 1차 ‘더 퍼스트’에서 검증된 프라이빗 휴양 가치를 바탕으로 창립 2주년에 맞춰 2차 단지 ‘디 에테르’ 준공이라는 뜻깊은 결실을 맺게 되어 매우 기쁘다”며 “스타로드 1차와 2차를 아우르는 통합적이고 차별화된 프리미엄 프라이빗 카라반 리조트 운영을 통해 고객들에게 최상의 휴식과 경험을 선사하고, 더욱 발전해 나가는 기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.류정임 리포터