에스더블유엠, 로보택시 생태계 정책세미나 참여… “기술·운영 함께 가야”

택시업계·서울시·플랫폼·학계 등 참여… 지속가능한 로보택시 생태계 논의

이미지 확대 사진=에스더블유엠 제공

세줄 요약 로보택시 상용화 위한 정책 세미나 참여

기술·운영·제도 결합한 생태계 필요성 제기

기존 택시업계와 협력 모델 확대 추진

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에스더블유엠(이하 SWM.ai)이 10일 서울교통회관에서 열린 ‘지속 가능한 로보택시 생태계 구축을 위한 정책 세미나’에 참여해 국내 로보택시 상용화를 위한 산업 생태계의 역할과 협력 방향을 논의했다.이번 세미나는 서울시택시운송사업조합과 티머니모빌리티가 주최하고 모빌리티＆플랫폼협회가 주관했으며, SWM.ai를 비롯해 서울시와 법인택시업계, 플랫폼 기업, 연구기관, 학계 소속의 다양한 관계자가 참석했다.또한 세미나에서는 로보택시를 단순한 자율주행 기술의 범주를 넘어 차량 관리, 충전 및 정비, 통합 관제, 사고·고장 대응까지 포괄하는 종합적인 실무 서비스 산업으로 인식해야 한다는 데 의견이 모였다. 특히 자율주행 기술 보유 기업과 전통적인 운송 사업자가 각자의 강점을 살려 유기적으로 협력할 수 있는 상생 생태계 조성 방안과, 이를 뒷받침할 실효성 있는 관련 법·제도 개선 방향이 핵심 과제로 집중 논의됐다.SWM.ai는 토론에 참여해 로보택시의 안정적인 상용화를 위해서는 기술 개발뿐 아니라 기존 택시업계가 축적해 온 운영 경험과 인프라를 활용한 협력 체계가 필요하다는 점을 강조했다. SWM.ai는 지난 8월 서울법인택시조합과 로보택시 운영을 위한 인프라 협력을 추진하며 상생 모델 범위를 단계적으로 확대 추진하고 있다.김기혁 SWM.ai 대표는 “로보택시 상용화는 자율주행 기술만으로 완성되는 것이 아니라 운영 인프라와 제도 등 생태계 전반이 함께 준비돼야 한다”며 “기존 운송업계 및 다양한 파트너들과 협력해 국내 환경에 적합한 지속 가능한 로보택시 상용화 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.류정임 리포터