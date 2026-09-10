대치메이드학원, 2학기 중간고사 ‘전 과목 1:1 개별 맞춤 내신대비’… 수시 핵심 ‘내신’ 잡는다

세줄 요약 2학기 중간고사 맞춤 내신대비 돌입

4~7명 소수정예와 1:1 피드백 운영

기출 분석 기반 자체 교재 활용

이미지 확대 사진=대치메이드학원 제공

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대치메이드학원이 다가오는 2학기 중간고사를 겨냥해 고등부 전용 내신 집중 대비 체제에 돌입했다. 1학기 동안 벌어진 성적 격차를 좁히고 대입의 발판을 마련해야 하는 2학기는 고교 3년 중 가장 치열한 시기다. 특히 수시 모집에서 내신의 영향력이 절대적인 평가 기준으로 자리 잡으면서, 고등학생들에게 이번 2학기 내신 성적은 단 한 순간도 놓칠 수 없는 핵심 관문이 되었다.변화하는 입시 환경에 발맞추어 대치동, 분당, 반포, 압구정, 목동, 위례, 동탄, 중계동, 미사, 평촌, 수지, 일산, 잠실, 송도, 고덕, 광진, 영통, 죽전 등 전국 주요 학군지에서 명성을 쌓아가고 있는 메이드학원이 철저한 1:1 과외식 맞춤 지도와 독보적인 자체 교재를 앞세워 다가오는 고등부 2학기 내신 공략에 전격 돌입했다.메이드학원의 가장 큰 차별성은 대형 판서식 강의가 지닌 한계를 완전히 극복한 세밀한 1:1 개별 맞춤형 과외식 시스템에 기반한다. 다수의 학생을 한 공간에 모아두고 일방적으로 진도만 나가는 기존 방식을 과감히 탈피하여, 학습 효율과 집중도를 최상으로 끌어올리기 위해 한 반 정원을 4명에서 7명 사이의 소수정예로만 엄격하게 제한하여 운영하고 있다.이 긴밀한 밀착 관리 시스템 속에서 전임 강사진은 학생 개개인의 취약 단원, 학습 성향, 그리고 평소 자주 범하는 실수 패턴까지 입체적으로 분석한다. 눈앞으로 다가온 2학기 중간고사 내신 등급 확보는 물론, 장기적으로 대입에 이르는 학습 흐름이 끊기지 않도록 학생의 진도와 이해도에 맞춘 실시간 일대일 피드백으로 막히는 개념을 즉각적으로 해결한다.일대일 맞춤 지도의 효율과 적중률을 극대화하는 또 다른 강력한 축은 메이드학원만의 독보적인 콘텐츠 경쟁력이다. 학원은 지난 2010년부터 2025년까지 대치동을 비롯한 전국 주요 학군지의 고교 내신 기출문항을 장기간 심층 분석해 왔다.이렇게 축적된 방대한 입시 데이터베이스를 바탕으로 학교별 출제 경향과 까다로운 서술형, 그리고 고난도 변별력 문항의 패턴을 정교하게 추출해 냈다. 이를 단원별, 유형별, 난이도별로 재구성한 자체 교재를 수업에 적극 활용함으로써, 일반 시중 교재로는 절대 대비하기 힘든 각 학교별 세부 출제 스타일에 완벽하게 대응할 수 있도록 돕는다. 학생들은 자신의 학교 시험 대비에 추천받은 문항들을 반복 풀이하며 실전 감각을 최대치로 끌어올리게 된다.대치메이드학원 관계자는 “수시 비중이 나날이 커지는 입시 구조 속에서 2학기 내신 성적은 대입 당락을 결정짓는 절대적인 변수”라며, “철저한 기출 분석이 녹아든 자체 교재와 4~7명 소수정예 과외식 지도를 결합해 학생들이 이번 중간고사에서 확실한 등급 상승의 결실을 맺을 수 있도록 총력을 다하겠다”고 전했다.이번 2학기 중간고사 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 전 과목 내신 대비 지점별 자세한 시간표 및 수강 문의는 메이드학원 대표 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.류정임 리포터