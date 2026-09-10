경제 국제유가 100달러 돌파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/10/20260910500177 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-09-10 14:47 입력 2026-09-10 14:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 중동 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어선 10일 서울 시내 한 주유소를 찾은 사람들이 주유하고 있다. 2026.09.10 도준석 전문기자 중동 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어선 10일 서울 시내 한 주유소를 찾은 사람들이 주유하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어선 원인은? 중동 긴장 고조 유럽 경제위기