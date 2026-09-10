추석 건강선물도 대형약국서… 정원삼, 전국 47곳서 할인 행사

세줄 요약 추석 맞이 전국 47곳 약국 할인 행사

주요 홍삼 제품 최대 60% 할인 제공

오프라인 비교 구매로 선물 수요 공략

이미지 확대 사진=네이처가든 제공

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㈜네이처가든의 홍삼 전문 브랜드 ‘정원삼’은 추석을 맞아 전국 대형 약국에서 주요 홍삼 제품 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 9월 1일부터 30일까지 정원삼이 입점한 전국 약 47곳의 대형 약국에서 진행되며, 주요 제품을 최대 60% 할인된 가격에 선보인다. 소비자가 직접 다양한 제품을 살펴보고 비교할 수 있는 오프라인 채널의 장점을 활용해 추석을 앞두고 건강 선물을 준비하는 고객과의 접점을 확대한다는 계획이다.대표 행사 제품으로는 정원삼의 ‘6년근 고려홍삼정 365스틱’을 비롯해 ‘매일 홍삼스틱 제로’, ‘6년근 고려홍삼정 365스틱 키즈’, ‘침향기력단’ 등이 포함됐다. 성인부터 어린이까지 섭취 대상과 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 다양한 제품군을 행사 품목으로 구성했다.정원삼의 베스트셀러인 ‘6년근 고려홍삼정 365스틱’은 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있는 액상 스틱형 제품이다. 용량은 30포와 대용량 100포로 나뉘어 있어 개인의 일상 건강 관리 목적은 물론, 다가오는 명절에 가족과 지인들을 위한 선물용으로도 안성맞춤이다.이와 함께 추석 명절을 맞아 새롭게 출시된 ‘정성담은 고려홍삼스틱’은 선물 특화형 신제품이다. 30포 구성의 홍삼 스틱에 고급스러운 보자기 포장 서비스를 기본으로 더해, 별도의 포장 과정 없이도 곧바로 마음을 전할 수 있도록 세심하게 기획된 것이 큰 장점이다.정원삼 관계자는 “최근 명절 선물도 받는 사람의 취향과 실제 활용도를 고려해 선택하려는 소비자들이 늘고 있다”며 “이번 행사를 통해 정원삼의 대표 제품부터 새롭게 선보이는 선물용 제품까지 직접 비교하고 선택할 수 있도록 다양한 제품과 혜택을 마련했다”고 말했다.이어 “온라인뿐 아니라 대형 약국 등 오프라인 판매 채널에서도 정원삼을 보다 쉽게 만나볼 수 있도록 소비자 접점을 지속적으로 확대하고 있다”며 “앞으로도 다양한 제품과 판매 채널을 통해 소비자들의 건강관리 수요에 맞춰 나갈 계획”이라고 덧붙였다.한편, 정원삼 추석맞이 할인 행사는 오는 9월 30일까지 전국 약 47곳의 입점 대형 약국에서 진행된다. 행사 품목과 할인율은 판매처에 따라 일부 상이할 수 있다.류정임 리포터