경제 강호동 농협중앙회장, 추석맞이 할인대전 기념식 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/09/10/20260910500137 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-09-10 13:47 입력 2026-09-10 13:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 강호동(왼쪽 세 번째) 농협중앙회장과 김종구(왼쪽 네 번째) 농림축산식품부 차관 등 참석자들이 10일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 열린 추석맞이 할인대전 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.10 이지훈 기자 강호동(왼쪽 세 번째) 농협중앙회장과 김종구(왼쪽 네 번째) 농림축산식품부 차관 등 참석자들이 10일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 열린 추석맞이 할인대전 행사에서 기념 촬영을 하고 있다.이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 행사는 언제를 맞이하여 개최되었나? 추석 설날