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[사고] ‘제2회 공기업경영대상’ 주인공 찾습니다

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수정 2026-09-09 18:15
입력 2026-09-09 18:15
세줄 요약
  • 제2회 대한민국 공기업경영대상 응모 접수
  • 지역 공기업·산하기관 혁신 사례 발굴
  • 경쟁력 강화와 모범 확산 목표
서울신문이 대한민국의 발전을 이끈 지역 공기업을 찾습니다. ‘제2회 대한민국 공기업경영대상’은 한 해 동안 대한민국의 발전과 혁신을 이끈 지방자치단체 공기업·산하 기관, 기관장의 노고를 기리는 국내 최고 권위의 상입니다. 또 지역 공기업이나 산하 기관의 경영 혁신과 사회적 책임 실천 우수 사례를 발굴, 지방 공기업의 경쟁력 강화와 모범 사례 확산을 목표로 하고 있습니다. ﻿지역 공기업과 산하기관 관계자들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

■ 응모부문 : 경영혁신, ESG경영,지역상생, 지역경제 활성화, 주민만족, 청년일자리창출, 리더십경영(기관장) 등

■ 접수기간 : 2026년 9월 21일(월)

■ 심사 : 2026년 9월 28일(월)

■ 시상식 : 2026년 10월 7일(수) 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀

■ 제출서류 : 응모신청서 1부, 사업자등록증 1부, 해당 공적서 1부

■ 접수 : 서울 서초구 양재대로 2길 22-16 호반파크1관 서울신문사 5층 마케팅본부

전화 : 02-2000-9373

팩스 : 02-2000-9399

이메일 : dosung05@seoul.co.kr
2026-09-10 2면
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